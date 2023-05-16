Экипаж САУ спас съемочную группу ТСН, авто которой застряло в поле на самом опасном направлении фронта во время боя

Экипаж САУ выехал из укрытия и помог машине сдвинуть, несмотря на опасность своего разоблачения, воины не смогли оставить автомобиль с гражданскими людьми под возможным обстрелом.

Оккупанты на Донбассе охотятся на технику и пытаются ее уничтожать ударными дронами "Ланцетами". Еще с осени прошлого года эти дроны-камикадзе очень донимали армейцев. Теперь их научились сбивать и прямо на глазах съемочной группы ТСН уничтожили один из них, правда, корреспонденты имели все шансы оказаться под огнем вражеского оружия, однако украинские артиллеристы спасли экипаж.

Как только воины сбили вражеский объект в небе, вероятно ударный русский дрон "Ланцет", как снова может что-то прилететь. Потому что работает вражеская артиллерия, так что съемочная группа, которая двигалась к месту назначения, должна была каждый раз останавливаться, чтобы услышать не летит ли случайно снаряд в их сторону.

Однако и украинские коптеры в небе и корректируют работу пушки, которая должна дать хороший ответ по врагам. "У противника много мест, где он может накопить свои силы и оттуда начинать дальнейшее свое наступление. Они к роте могут накопить и оттуда ломанутся. Они там как макаки бегают”, – рассказывают бойцы.

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Пилоты квадрокоптеров передают координаты артиллеристам, а группа ТСН ехала зафиксировать, как они будут уничтожать оккупантов. Но под звук выстрелов украинской гаубицы машина практически намертво застряла в грязи прямо посреди поля на самом опасном участке на фронте. Так что им оставалось – бросить авто и искать хоть какое-то укрытие.

Не прошло и несколько минут, когда "окоп" понадобился, начались звуки стрельбы ствольной артиллерии. Сразу и непонятно чья – украинская или враждебная.

Машина же на поле легко заметна для вражеских дронов, так что надежды выбраться было мало. Как происходит самое неожиданное – та самая гаубица, работу которой ехала снимать группа ТСН выныривает из горизонта, чтобы втянуть авто из грязи.

Это риск, которому в этот момент подвергаются артиллеристы, потому что такая техника для врагов приоритетная цель, к тому же, когда она на поле. Но армейцы пожалели жизнь гражданских. Через несколько минут гусиническая самоходка спасает и авто, съемочную группу и быстро уезжает в свое укрытие.

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