Экологи предостерегают от употребления рыбы и креветок из загрязненного Черного моря

После теракта россиян на Каховской дамбе в море попали тысячи тонн пресной загрязненной воды. Она принесла не только мусор и обломки конструкций, но и химикаты и опасные вирусы и бактерии, которые вымылись из почвы при затоплении. На одесском побережье эпидемиологи и экологические инспекторы ужесточили мониторинг качества морской воды, говорится в ТСН.

В Одессе проблема качества воды в Черном море визуально видно, как сильно морская вода изменила свой цвет. Теперь она желтоватая от глины, которую смыло с Херсонщины. В Одесском регионе в морской воде холерный вибрион не выделен, в морской воде определились РНК ротовируса А, астровирусов и сальмонеллы. Это может вызвать массовые инфекционные кишечные заболевания среди населения», – говорят эпидемиологи.

В свою очередь экологи, проводящие свои исследования, заявляют о другом тревожном показателе – после попадания воды из Херсона соленость моря снизилась втрое, в морской воде обнаружены тяжелые металлы, химические соединения и нефтепродукты. Так что просят людей не купаться в море и не ловить рыбу и креветки — они тоже могут быть опасными. “Мы упорно не рекомендуем купаться в морской воде. Не рекомендуем покупать морские продукты у частных лиц и на рынке, соблюдать правила личной гигиены. Прошу не употреблять рыбу, которая вылавливается в Черном море”, – добавляют эксперты.

Еще один нюанс, который делает акваторию крайне опасной – высокая вода принесла из Херсона российские мины, которыми оккупанты всеяли в свое время берег Каховского водохранилища. Ежедневно здесь находят якорные речные мины.

Однако экологи говорят, что вместе с небывалым загрязнением словно сама природа взялась очищать морскую акваторию. Уже второй день штормил, а это значит, что волны из глубины поднимают соленую воду и разбавляют принесенную пресную. Из-за того же шторма много мусора море забирает на глубину.

К тому же упала температура воздуха, а это значит, что губительные процессы в море притормозились. В частности, цветение опасных водорослей будет не столь массовым.

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