Эксклюзив ТСН
125
Экологическая катастрофа и блэкаут: что происходит в Одессе после массированных обстрелов РФ

Россия атаковала порт "Южный" и энергообъекты Одесской области.

Автор публикации
Сергей Осадчук
Одесса

Одесса / © ТСН

Одесская область продолжает бороться с последствиями российского террора. Пока экологи пытаются спасти побережье от тонн разлитого подсолнечного масла, энергетики в условиях девятиградусного мороза возвращают свет в дома горожан.

Подробности узнавал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Экологическая катастрофа: птицы в ловушке

После недавнего удара по порту «Южный», где враг попал в резервуары с растительным маслом, море превратилось в жирную ловушку. Тонны подсолнечного масла вылились в воду, покрыв побережье на несколько километров.

Пострадали морские птицы: из-за масла их перья слипались, они теряли способность летать и замерзали в ледяной воде. Неравнодушные одесситы организовали настоящую спасательную операцию — птиц собирали вдоль берега и свозили в зоопарк.

«Сейчас ситуация визуально улучшилась. Специалисты установили боновые заграждения, локализовали пятна и очищают песчаную зону. Показатели морской воды уже в пределах нормы, но мониторинг продолжается», — передает корреспондент.

Энергетика под ударом: -9°C и остановка транспорта

Ситуация со светом в Одессе остается сложной. Накануне столбики термометров опустились до -9°C, что повлекло дополнительную нагрузку на восстановленные сети.

  • Транспорт: Электротранспорт (трамваи и троллейбусы) до сих пор не выходит на маршруты из-за дефицита мощности. Их заменяют автобусы.

  • Абоненты: Несмотря на круглосуточную работу энергетиков, часть города все еще остается без стабильного электроснабжения.

Враг не останавливается: новые атаки повредили оборудование для транспортировки зерна на одном из элеваторов. К счастью, падение беспилотника на территории другого предприятия на этот раз обошлось без жертв и значительных разрушений.

125
