Экологическая катастрофа на Сейме: какая ситуация с качеством воды и действительно ли существует угроза (фото, видео)

Ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируется. Что обнаружила экспертиза – читайте в материале ТСН.ua.

В реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы. Причиной стало попадание в водоем большого количества органических веществ, что снизило уровень кислорода в воде.

Россияне с 14 августа сбрасывают в реку Сейм на территории России отходы неизвестных веществ, вызывая загрязнение водоема. В Украине Сейм впадает в Десну.

Действительно ли существует угроза, разбирался ТСН.ua.

Причина мора рыбы в Сейме

В Госагентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ заявили, что в реке Сейм на Черниговщине обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и зависших веществ.

Море рыбы в реке Сейм / Фото: Госрыбагентство / Facebook

Отмечается, что россияне с 14 августа спровоцировали масштабное загрязнение водоема, вероятно, сбрасывая отходы неизвестных веществ в Сейм.

Мор рыбы в реке Сейм/Фото: Госрыбагентство/Facebook

"Результатом загрязнения реки стала массовая гибель рыбы. Это произошло вследствие критически низкого содержания растворенного в воде кислорода (менее 1 мг/л при минимально допустимой норме в 4 мг/л)", – говорится в сообщении.

Мор рыбы в реке Сейм/Фото: Госрыбагентство/Facebook

Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в Сумской области и добралось до Черниговщины. Черную воду, запах гнили, аммиака и мертвую рыбу фиксируют, в частности, вблизи Батурина.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Кроме того, с 26 августа запретили купаться и ловить рыбу в Сейме на территории Батуринской громады из-за ухудшения качества воды.

Какая ситуация с водой в реке Десна

Река Сейм впадает в Десну, которая протекает по Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

В Киевской ОВА сообщили, что Государственная экологическая инспекция провела проверку реки в пределах Киевщины.

Инспекция не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке. Кроме того, зафиксировано содержание кислорода в пределах нормы, а факта мора рыбы не обнаружено.

В то же время, для предотвращения негативного влияния на здоровье населения Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и лов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

Безопасна ли вода, которая подается в дома киевлян

Пресс-служба КГВА со ссылкой на "Киевводоканал" сообщила, что вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна, а угроз для потребителей нет.

В "Киевводоканале" отметили, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем.

Специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки.

В компании пообещали, что какие-либо изменения в качестве воды в реке оперативно заметят, а также скорректируют процесс очистки и обеззараживания воды.

Что говорят в правительстве о загрязнении Сейма

Cитуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируется, угрозы питьевому водоснабжению нет, заявляют в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в телеэфире подчеркнул, что все службы министерства проводят постоянный мониторинг качества воды, отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.

По словам министра, "предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами".

Как отметил Краснолуцкий, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях было проведено 7 заседаний районных и областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Местным жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Замминистра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования сегодня состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут предоставлены распоряжения о том, как действовать каждому органу исполнительной власти и местному самоуправлению.

"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться через несколько дней", — подчеркнул Краснолуцкий.

Напомним, 28 августа в эфире национального марафона "Єдині новини" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о последствиях загрязнения реки Сейм в Сумской области. Министр подчеркнул, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет, ведь питьевые водозаборы для населения из Сейма и Десны в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.

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