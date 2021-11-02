Экологический саммит в Глазго: беспрецедентное количество участников, скандалы и достижения

Первую декларацию более ста мировых лидеров подписали: исчезновение лесов они обязались полностью остановить за следующие 9 лет.

Столько мировых лидеров не собирались в Великобритании с конца Второй мировой войны и основания ООН. 120 глав государств и правительств решают судьбу планеты в шотландском Глазго, накануне вечером там выступал и президент Украины. В течение двух недель делегаты будут обсуждать "зеленое" финансирование, энергетику и предотвращение загрязнения планеты — чтобы выписать общие — новые — правила игры, которые позволят предотвратить стремительное потепление и глобальную климатическую катастрофу.

О скандалах и достижениях саммита — 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, Кейт Мидлтон, герцогиня Кембриджская вместе с мужем, британским принцем Уильямом и группой скаутов — готовили вегетарианские бургеры, ремонтировали велосипеды и пересаживали крошечные деревья, а уже через несколько часов в элегантных нарядах приветствовали высоких гостей экологического саммита. Елизавета II всемирное мероприятие по спасению планеты пропускает – врачи посоветовали Ее величеству покой.

"Многие надеются, что история этого саммита будет запечатлена в будущих книгах — и всех вас опишут там лидерами, которые не упустили своего шанса. Позаботились о будущих поколениях. И разошлись с этой конференции как сообщество наций с четкими намерениями, желаниями и планом, как предотвратить климатические изменения", — отметила она во время видеообращения.

Роскошному приему предшествовал утренний хаос, огромные очереди на входе, причины которых никто из журналистов и делегатов не мог понять, и скандал с израильским министром энергетики, которая не смогла попасть внутрь, потому что передвигается на инвалидной коляске: внутренние шаттлы для колясок были не приспособлены, иначе – ей нужно было преодолеть километр пешком.

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В небе над Глазго также заметили большое количество частных самолетов, которого здесь не видели никогда, поэтому вип-участников саммита сразу же обвинили в лицемерии.

Камеры в зале заметили, как дремает американский президент Джо Байден — и это дало повод для многих сразу же вспомнить о его почтенном возрасте. Впрочем, политики разъедутся уже сегодня, а вот другие делегаты — останутся еще почти на 2 недели работать над конкретными механизмами, которые действительно могут изменить будущее планеты.

"Мы знаем, как сократить вредные выбросы – установить цену за загрязнение окружающей среды", – подчеркнул премьер Канады Джастин Трюдо.

Отметив, что Украина готова меняться, но нуждается в помощи – Зеленский в своем обращении к политикам вспомнил Чернобыль и напомнил: война на нашей земле это тоже – экологическая катастрофа. На полях саммита он переговорил о безопасности на Донбассе и энергетическом кризисе в Европе с Джо Байденом, Ангелой Меркель и генсеком НАТО.

Саммит в Глазго: с чем связаны первые скандалы и к чему удалось договориться

Первую декларацию более ста мировых лидеров уже подписали: исчезновение лесов они обязались полностью остановить за следующие 9 лет, однако лидеры крупнейших загрязнителей планеты – России, Китая, Бразилии – от участия в саммите отказались.

"На саммите только политики и люди, делающие вид, будто серьезного относятся к нашему будущему. Мы хотим настоящих изменений, нравится им это или нет. Никакого "бла-бла-бла" больше", — отметила эко-активистка Грета Тунберг.

Критикуют саммит сразу с двух сторон — и многочисленные эко-активисты, такие как известная на весь мир школьница Грета Тунберг, и, например, чешский премьер Андрей Бабиш. Он считает, что "зеленые" цели, которые пытается поставить себе Евросоюз — недостижимые, нерациональные и вообще — "зеленое" самоубийство. Об этом он заявил и в собственном Twitter, и с трибуны саммита.

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