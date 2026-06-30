Эксперты рассказали о ценах в июле

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Июль — разгар лета. Но если климатическое лето в самом разгаре, то «экономическое лето» — на минимуме. Деловая активность замирает, количество тех, кто в отпуске, растет. Как эти факторы повлияют на зарплаты, пенсии, какова будет инфляция, продолжится ли рост курса доллара, чего ожидать от цен на топливо — читайте в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты: кто будет получать больше, а кто меньше

Зарплаты в июле должны вырасти, считают Олег Пендзин и Андрей Шевчишин, но их оценки в цифрах различаются. Напомним: по последним данным Госслужбы статистики Украины, средняя зарплата достигла 30 515 грн брутто.

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Олег Пендзин настроен пессимистично: по его оценкам, доходы вырастут лишь у небольшого числа людей, поэтому средняя зарплата по Украине повысится ненамного.

«Рост будет небольшим — примерно на 1% или на 300 грн, либо чуть больше, однако не выше 31 000 грн, — уточнил Олег Пендзин. — Очевидно, что заработки в бюджетной сфере останутся на нынешнем уровне, как и в большинстве отраслей. За исключением агросектора: там будет сезонное повышение заработка механизаторам, ведь начнутся жатвы, во время которых, как известно, платят от выработки. По данным рекрутинговых порталов, комбайнеры будут получать до 55 тыс. грн/месяц, трактористы — до 45 тыс. грн/месяц. Но рост их зарплат незначительно повлияет на средний показатель зарплаты, ведь на полях по состоянию на июнь работает около 60 тысяч таких специалистов. Более весомым фактором станет рост выплат военным, именно благодаря этому мы увидим повышение средней зарплаты».

Андрей Шевчишин, напротив, ожидает в июле заметного повышения средней зарплаты — до 32 840 грн. Эксперт отметил: зарплаты в июле повысятся не только в агросекторе и у военных, но и у тех, кто получает их в привязке к курсу доллара. Он оценивает количество тех, кто зарабатывает в валюте, в 7–9% от работающего населения Украины, или в 1–1,2 млн человек. Это значительное количество высокооплачиваемых специалистов, чьи заработки заметно влияют на среднюю зарплату по стране. А доллар по официальному курсу подорожал только за июнь почти на 70 коп., что уже привело к росту их средних доходов.

«Помимо роста курса доллара, в июле на высокий уровень средней зарплаты повлияет период отпусков, когда начисляются дополнительные выплаты. Еще один фактор — „отбеливание“ зарплат в связи с ужесточением требований для освобождения работников от призыва. Очевидно, что при этом увеличится разрыв в заработках между высокооплачиваемыми специалистами и остальными работниками», — анализирует Андрей Шевчишин.

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Пенсии: будут повышаться в индивидуальном порядке

В июле, как и в предыдущие три месяца, массового повышения пенсий не ожидается, поскольку индексация была проведена в марте. Однако пенсии будут увеличиваться в индивидуальном порядке.

Возрастные надбавки.

– Пенсионерам, которым в июле исполнится 70, 75 или 80 лет, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн. Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн. Доплата начисляется со дня рождения, поэтому в июле она может быть неполной. Например, если пенсионер родился 16 июля, он получит половину суммы, а если 31 июля, то доплата будет за один день.

– Неработающие пенсионеры, которым в июле исполнится 65 лет, при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин — 30-летнего стажа, имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. На сегодняшний день это 3458,8 грн; если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет. Надбавка также начисляется автоматически, никуда обращаться не нужно, но по техническим причинам (например, день рождения 26 июля, а пенсии выплачиваются с 4 по 25 июля) перерасчет и доплата задним числом будут произведены с августа.

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Перерасчет для работающих пенсионеров.

Работающий пенсионер не попал под перерасчет пенсии в апреле, поскольку по состоянию на апрель проработал всего 22 месяца после назначения пенсии. Он может не ждать до апреля 2027 года, а уже в июле 2026 года пересчитать и увеличить свою пенсию в индивидуальном порядке, поскольку прошло 24 месяца. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, если по состоянию на 1 марта (момент подсчета данных для апрельского автоматического перерасчета) пенсионер не имел полных 24 месяцев нового стажа, компьютерная программа его пропустила. Как только эти 24 месяца официально накопятся (например, в мае или июне), человек получает законное право инициировать перерасчет самостоятельно. Если подать заявление до 15 июля включительно, пенсию пересчитают с 1 июля. То есть повышенную сумму начислят за весь июль. Если подать заявление после 15 июля, перерасчет будет произведен с 1 августа.

Инфляция: цены, стоп!

Оба экономических эксперта прогнозируют замедление инфляции в июле до минимального уровня.

«Рост цен в июле по сравнению с июнем будет незначительным — в пределах 0,1–0,3% — за счет снижения цен на сезонную сельскохозяйственную продукцию и топливо, — говорит Олег Пендзин. — Данные Госслужбы статистики появятся позже, но, по оценкам специалистов НБУ, июньский рост цен ожидается на уровне 0,2–0,3% по сравнению с маем. В итоге годовая инфляция снизится с нынешних 8,4% до 8%».

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Андрей Шевчишин надеется, что в июле нас впервые за несколько лет ждет дефляция, то есть снижение цен по сравнению с июнем.

«Из-за падения цен на овощи и ягоды, куриные яйца, топливо, удешевление одежды, обуви, бытовой техники (для повышения спроса и распродажи старых коллекций), а также снижение покупательной способности населения в итоге может привести к дефляции даже на 1%», — уточнил Андрей Шевчишин.

Курс валют: доллар может превысить 45 гривен

По мнению Олега Пендзина, предсказать, в какую сторону будет двигаться курс гривны в июле, сложно, поскольку на него будут влиять два противоположных фактора. Первый — стремление Нацбанка несколько сдержать официальный курс, который вплотную приблизился к отметке 45 грн/доллар. Второй — стремление Минфина как можно выгоднее конвертировать в гривну зарубежную финансовую помощь, объемы которой увеличились. Тем не менее Олег Пендзин считает более вероятным, что в течение июля доллар по официальному курсу превысит 45 грн за единицу.

Андрей Шевчишин дал более конкретный прогноз.

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«Курс доллара в 45 грн в июле будет преодолен, и он будет стремиться к отметке 45,5 грн, а курс евро составит 51 грн за единицу», — считает эксперт.

Цены на топливо: дешевле, но с добавлением спирта

Геннадий Рябцев назвал два основных тренда июля: дальнейшее снижение цен на топливо и введение новых стандартов на бензин, который теперь станет спиртобензином с добавлением 5% или 10% этилового спирта. Бензина без спирта с 1 июля в продаже не будет, за исключением марок А-98 и А-100, в которые спирт не добавляют по техническим и экономическим причинам. Эксперт объяснил, какие риски несет спиртобензин для двигателей автомобилей. По его словам, от бензина А-95Е5, то есть с 5% спирта, рисков нет вообще: двигатель любого автомобиля, выпущенного после 1990 года, сжигает Е5 без негативных последствий. Для использования Е10 автомобиль должен быть не старше 2005 года выпуска. Но главная проблема спиртового бензина, в отличие от бесспиртового, — короткий срок хранения, не более 4–5 месяцев с даты приобретения. Бензин без спирта можно хранить в металлической канистре один год без потери качества.

Что касается цен: Геннадий Рябцев полагает, что в июле средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) наконец станет ниже стоимости бензина. То есть ценовая аномалия исчезнет, поскольку ДП всегда было дешевле А-95, но после военных событий на Ближнем Востоке его цена стремительно выросла в связи со снижением предложения со стороны производителей.

«Оптовые цены на дизельное топливо в июне заметно снизились, поэтому в рознице дизельное топливо в июле подешевеет ещё на 1,5–2 грн/л, — прогнозирует Геннадий Рябцев. — Что касается бензина: трейдеры не будут спекулятивно снижать цену, даже могут её повысить, мотивируя это дороговизной спиртового бензина, хотя на самом деле это не соответствует действительности. В отдельных сетях, прежде всего региональных, литр бензина может подешеветь на 1–1,5 грн. Подводя итог, можно сказать: быстрого снижения цен на топливо не будет, в отличие от быстрого повышения в марте и апреле, когда нефть подорожала с 70 до более 100 долларов за баррель (159 л). Ориентировочная цена на дизельное топливо на конец июля — 75 грн/л, на А-95 — 76 грн/л. Но для владельцев дисконтных карт крупных сетей известных брендов будут действовать скидки на топливо до 4–5 грн/л. Автогаз продолжит дешеветь, так как украинский рынок насыщен. Цена будет близка к 40 грн/л, что заметно ниже, чем в июне».

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По данным организаций, осуществляющих мониторинг рынка топлива, на конец июня ценовой коридор на бензин А-95 составляет от 70,70 до 78,90 грн/л, по дизельному топливу — от 72,90 до 81,90 грн/л, по автогазу — от 39,90 до 43,90 грн/л. Средняя цена на А-95 в настоящее время составляет 74,60 грн/л (–1,20 грн/л за месяц), на дизельное топливо — 77,15 грн/л (–9,7 грн/л), автогаза — 40,60 грн/л (-5,1 грн/л).

Выводы

Экономическая ситуация в июле, как ожидается, будет спокойной: цены будут снижаться, курс доллара незначительно вырастет, а зарплаты и пенсии у большинства сограждан не изменятся.

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