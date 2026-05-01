Экономический прогноз на май: у кого вырастут зарплаты, кому увеличат пенсии, насколько подорожает доллар

Эксперты объяснили, что изменится в мае

Реклама

Для украинцев продолжаются непростые времена: настоящая весна никак не наступит, хотя уже апрель закончился, цены на топливо остаются высокими, продукты дорожают, гривна дешевеет, а зарплаты и пенсии «на стопе».

Чего ожидать в мае от цен на топливо, стоимость которого входит в стоимость любого товара или услуги, как изменятся в мае зарплаты, пенсии, какой будет инфляция, продолжится ли подорожание доллара, читайте в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.

Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Реклама

Зарплаты: вырастут у тех, кому платят в валюте

Эксперты не прогнозируют заметного повышения зарплат в мае. Главная причина — бизнес-структуры приспосабливаются работать в условиях дорогого топлива, расходы на логистику растут. В такой ситуации зарплаты могут увеличиваться лишь точечно, для высококвалифицированных работников дефицитных специальностей.

Андрей Забловский привел примеры, в каких нишах наибольший кадровый голод и зарплаты достигают 50-60 тыс. грн и выше.

«Это энергетики-высоковольтники, потому что из-за войны у нас постоянные ремонты электросетей, операторы тяжелой строительной техники: экскаваторщики, крановщики, водители бетононасосов — для восстановления и строительства фортификаций, логисты и водители категории СЕ (дальнобойщики), агрономы-технологи, которые умеют работать с системами точного земледелия и дронами», — перечислил Андрей Забловский.

Именно благодаря этим профессиям растут средние зарплаты. А вот в других отраслях, прежде всего в бюджетной сфере, зарплаты в мае не изменятся, подчеркнул эксперт.

Реклама

По мнению Андрея Шевчишина, точно можно сказать, что зарплаты в мае вырастут у тех, кто получает их в привязке к курсу доллара.

«Доллар в мае будет дороже, чем в апреле (подробнее об этом ниже, — Авт.), — говорит Андрей Шевчишин, — Соответственно вырастут зарплаты в IT-секторе и международных компаниях, это классика. А также у моряков, которые работают на иностранные судоходные компании, у топ-менеджмента агрохолдингов и трейдинговых компаний, которые зарабатывают валютную выручку, у сотрудников международных фондов и миссий — ООН, Красный Крест и т.д.».

Новые тренды года, где платят в валюте — это милитари-сектор (производство дронов, средств РЭБ) в совместных проектах с оборонными гигантами Запада и дизайнеры, архитекторы, 3D-художники, имеющие прямые контракты с иностранными студиями.

Эксперт оценивает количество тех, кто зарабатывает в валюте в 7-9% от работающего населения Украины, или в 1-1,2 млн человек. Это значительное количество высокооплачиваемых специалистов, чьи заработки заметно влияют на среднюю зарплату по стране.

Реклама

По оценочным подсчетам Андрея Шевчишина, средняя зарплата в мае достигнет 31000 грн. Главный аргумент эксперта — в мае средние заработки окажутся выше прежде всего из-за того, что вырастут зарплаты в валюте в пересчете на гривны.

Пенсии: пересчитают, но не выплатят

В мае фактически начнётся перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), данные об уплате ЕСВ (единого социального взноса) за I квартал поступают в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае. И только после этого становится технически возможным произвести корректный перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии им повысят с апреля, то есть задним числом. А выплата состоится только в июне: вместе с увеличенной пенсией за июнь работающие пенсионеры получат и доплату за апрель и май. Повышение коснется 650 тыс. человек, или каждого четвертого из тех, кто работает, это примерно столько же, сколько и в предыдущие годы.

Для неработающих пенсионеров в мае изменений в размерах или выплате пенсий не предусмотрено, за исключением тех, кто достиг определенного возраста. Для них продолжат действовать две постоянные нормы. Первая — право на дополнительное повышение пенсий в индивидуальном порядке получат лица, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин — 30-летнего стажа, по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Это на сегодняшний день 3458,8 грн, если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в марте исполнится 70 лет и больше, назначат надбавки к пенсии независимо от ее размера со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70-74 года, 450 грн тем, кому 75-79 лет и 570 грн 80-летним и старшим. Обе надбавки добавляются автоматически, никуда обращаться не нужно.

Реклама

Инфляция: цены не остановятся, но притормозят

Оба эксперта ожидают замедления инфляции в мае, но цифры называют разные.

Андрей Забловский подчеркнул: из-за неожиданного геополитического обострения на Ближнем Востоке, которое привело к значительному подорожанию нефти и топлива в мире, темпы инфляции в Украине оказались значительно выше расчетных.

«Уже появляются прогнозы, что инфляция у нас по итогам года может быть двузначной, то есть выше 10%, однако, считаю, что НБУ, который отвечает за ее уровень, сделает все, чтобы цены за год выросли меньше, чем на 10%, — надеется Андрей Забловский, — В мае инфляция все же будет высокой, оценочно 1,2%».

По прогнозу Андрея Шевчишина, цены в мае вырастут лишь на 0,8%, это вдвое меньше, чем в марте (1,7%) и ниже, чем в апреле (ожидается 1,3%). Эксперт считает, что драйвером инфляции станут фрукты, потому что май — месяц межсезонья, когда прошлогодние садоводы заканчиваются, до нового урожая далеко, каким он будет из-за капризов погоды, неизвестно, а импорт подорожал из-за роста курса доллара. А драйвером удешевления — куриные яйца, цена на десяток не фасованных может упасть даже до 55 грн (на 10-12 грн), или около 20%, потому что традиционно увеличится предложение.

Реклама

«Стоимость других основных продуктов питания изменится примерно так, — говорит Андрей Шевчишин. — Хлеб: рост на 1–3%, будет действовать инерция мартовского подорожания топлива, стоимости логистики, а также подорожает качественное зерно из-за сокращения запасов. Мясо +2–5%, так как май — традиционный сезон пикников, спрос на свинину и курятину резко растет. Молочные продукты: стабилизация или незначительный рост (+1%). Овощи, набор для борща — снижение цен на 10–20%, так как появляется массовый тепличный и грунтовой продукт (редис, огурцы, зеленый лук), что резко сбивает цену. Прошлогодние картофель, морковь, свекла могут немного подорожать из-за большого процента порчи».

Курс валют в Украине: доллар будет идти до 45 гривен

Андрей Шевчишин охарактеризовал май как месяц накапливания валюты при сниженном ее предложении.

«В три предыдущих военных года гривна в мае ослабевала, потому что спрос на валюту рос, в том числе и со стороны населения, которое постепенно накапливало средства для отдыха и т.д., считаю, что так будет и в текущем году, — аргументировал эксперт. — Аграрии, которые в предыдущие месяцы были активными продавцами валюты на межбанковском рынке, заканчивают посевную, поэтому валюту почти не продают. Курс доллара на наличном рынке будет колебаться от 43,75 до 44,75 грн/доллар, евро — от 51 до 52,5 и даже до 53 грн/евро, но это при новом обострении ситуации на Ближнем Востоке».

Андрей Забловский говорит, что в мае курс доллара в традиционно демонстрирует волатильность (быстро меняется вверх-вниз) из-за праздников и весенней активности бизнеса

Реклама

«Согласно текущей динамике на межбанке, в мае безналичный курс будет находиться в пределах 43,9-44,3 грн/доллар, наличный в пределах 44,5-44,9 грн с возможными кратковременными спекулятивными выходами выше 45 грн, — анализирует Андрей Забловский. — Регулятор не будет допускать резких скачков курса, но постепенно будет позволять гривне девальвировать для поддержки бюджета. Официальный курс НБУ ожидается в коридоре 44,20-44,70 грн».

Цены на топливо: дизеля по 100 гривен за литр не будет

Геннадий Рябцев опроверг прогнозы о том, что в мае дизельное топливо якобы может подорожать до 100 грн/л.

«Маловероятно, что интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке возобновятся, и нефть снова подорожает выше 100 долларов за баррель (159 л), — пояснил Геннадий Рябцев. — Что касается Украины: во-первых, дефицита топлива в мае не будет. Во-вторых — у нас есть два ограничителя цен на топливо: покупательная способность потребителей и региональные и местные сети-дискаунтеры, у которых топливо дешевле на 5–7 грн/л, чем у известных всеукраинских премиальных брендов. Премиум-сети в мае будут тестировать верхний предел подорожания топлива, но заметного роста на 3–5 грн/л, как было в апреле, не ожидаю».

Эксперт подсчитал: при стоимости нефти 100 долларов за баррель и рыночном среднем курсе доллара 44,5 грн ценовой коридор по бензину А-95 составит 70-78 грн/л, по ДТ — 84-88 грн/л. Стоимость автогаза останется в мае на уровне 42-49 грн/л. Единственный фактор, который заставит все сети поднять цены — это курс доллара. Рост курса на гривну добавляет 1,7 грн на литре А-95 и 1,53 грн на литре ДТ, уточнил Рябцев.

Реклама

По информации мониторинговых структур рынка топлива, на конец апреля ценовой коридор по бензину А-95 составляет от 68 до 77,5 грн/л, по дизелю от 84,5 до 93,5 грн/л, по автогазу от 41,5 до 48,5 грн/л. Средняя цена А-95 сейчас 72,60 грн/л (+90 коп./л за месяц), ДТ — 88,45 грн/л (+3,75 грн/л), автогаза — 45,3 грн/л (-1,2 грн/л).

Выводы

В мае у подавляющего большинства украинцев доходы не увеличатся. Цены на топливо стабилизируются, а сэкономить можно будет на более дешевых овощах, яйцах и молокопродуктах.

Новости партнеров