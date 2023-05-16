Экономический прорыв и оружие для Украины: делегация во главе с первой леди отправилась на переговоры в Южную Корею

Украина готова стать мостом между Южной Кореей и Европой. Корейские промышленные и автогиганты могут приблизиться к европейскому рынку, если перенесут к нам свое мощное производство, обращенное в России после начала полномасштабного вторжения. Второй день об этом договариваются в Сеуле наши чиновники и представители крупного корейского бизнеса, говорится в ТСН.

Разговоры, ведущие накануне саммита Азиатского содружества, который завтра будет открывать первая леди Украины, сосредоточены прежде всего на том, как будут строить наше государство после победы.

На ряде встреч чиновники представили программу 5 пунктов сильной страны – демонстрируя корейскому крупному бизнесу – без преувеличений, одному из самых мощных в мире – сектора, развитие которых приведет к максимальной общей выгоде – энергетика, агропроизводство, промышленность, ІТ, инфраструктура. "Мы привезли к ним конкретные проекты в агропереработке, энергетической сфере, сфере строительства. Дать четкий сигнал, что Украина уже сегодня параллельно с тем, что работает и борется на военном фронте, занимается развитием собственной экономики и строит планы по развитию государства и видит там место для корейского бизнеса”, — рассказывает первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Сеул на собственном опыте знает разные попытки послевоенного развития и ужасные первые десять лет и чрезвычайно эффективны спустя. Глава корейско-украинской ассоциации торговли и индустрии Квон Ташин, открывая форум, вспоминал, с чего начиналось так называемое корейское экономическое чудо. “Мне было семь, когда я приехал в Сеул в 1955, и мне навсегда запечатлелось в памяти, что он был разрушен до основания. Военные действия продолжались три года, мы вышли из них беднейшей страной в регионе. А сейчас мы – десятая экономика мира”, — подчеркивает он.

Невероятный экономический скачок начался в шестидесятых и произошел – при жизни одного поколения. Теперь Украина предлагает не только помочь ей отстроиться, как когда-то помогали самой Южной Корее, но и извлечь из этого немалую пользу. “Украину можно рассматривать не только как площадку по замене России, но и площадку частично по замене Китая, потому что у нас есть не только возможность перенести эти мощности в страну и еще и иметь более близкий доступ к рынкам ЕС, которым заменить не только Россию, но частично и Китай для Южной Кореи и Европы”, – добавляет Свириденко.

Первая леди Украины на встрече с президентом Южной Кореи пригласила его в Киев, а в интервью местному агентству "Йонхап" призвала расширить поддержку Украины. Если в доме есть преступник, заявила она, хозяевам нужна не только гуманитарная помощь, а что-то более радикальное, чтобы выгнать его.

Напомним, что Южная Корея – один из крупнейших экспортеров оружия в мире. Накануне и во время полномасштабной войны корейские компании получили крупные заказы на поставки артиллерии, ракет, танков, боевых самолетов, в частности, заказы были и от наших соседей — Польши и Румынии.

Ранее власти Южной Кореи отмечали, что законодательство страны запрещает поставлять оружие в государства, находящиеся в состоянии конфликта. Однако в прошлом месяце президент Юнсук Йоль заявил, что Сеул может выйти за рамки гуманитарной и экономической помощи, оказываемой Украине, если Россия продолжит масштабные нападения на мирных граждан.

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