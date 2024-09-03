Экономическое бронирование – введут или нет в этом году: что об этом говорят в парламенте

Народные депутаты подтверждают, что вопрос обсуждают.
В Украине снова заговорили об экономическом бронировании. О возможности его внедрения уже в этом году заявил Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
Народный депутат пояснил, что дискуссии по этой теме продолжаются долго, потому что это сложное социально-политическое решение. И такой подход разграничивает людей во время войны.
Кроме того, Гетманцев назвал этот вопрос одним из самых сложных за 5 лет, добавив, что его невозможно решить так, чтобы все были удовлетворены.
Что говорит Гетманцев об экономическом бронировании?
По просьбе ТСН.ua более подробно рассказать об экономическом бронировании и возможных вариантах его внедрения, глава парламентского комитета отказался, отметив, что это "не его вопрос".
"Это совсем не моя тема", – ответил ТСН.ua Даниил Гетманцев.
Народный депутат не отрицает, что говорил о возможности уже в этом году введения экономического бронирования, но в то же время добавляет: "Не мой вопрос".
Что говорят другие депутаты?
Тем временем народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке говорит, что выступает против введения экономического бронирования.
"Разговоры о внедрении экономического бронирования ходят давно. Этим занимается не наш комитет. Поэтому что-то новое добавить не могу. Я видел, что Гетманцев комментировал, что да, этот вопрос рассматривается. И в Кабмине мы задавали этот вопрос на часе вопросов к правительству. Нам тоже сказали, что вопрос рассматривается, но говорить, что сейчас он будет принят, у меня таких оснований нет", – рассказал ТСН.ua Федор Вениславский.
Народный депутат добавляет, что экономическое бронирование имеет неправильный социально-психологический посыл: имеющие хорошую работу и образование – не воюют, а воевать будет только крестьянская-рабочая армия.
"По моему убеждению, экономическое бронирование – нарушает принцип равенства, который закреплен Конституцией Украины. И я не знаю, как обосновать с точки зрения соответствия Конституции именно такую идею", – отмечает Федор Вениславский.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что работники с высокими зарплатами могут получить бронь от мобилизации уже осенью – нардеп.
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