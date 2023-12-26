Экономика на "военных рельсах": что это значит и сколько времени Украина продержится без помощи США

В Украине уже долгое время говорят об экономике на "военных рельсах". Особенно актуально это потому, что США так и не приняли решения о помощи Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.

Как работает экономика на "военных рельсах"

В Советском союзе во время Второй мировой войны людей заставляли работать в три смены, и все возможные предприятия работали в интересах войны. Это все было возможно благодаря диктатуре и искусственному распределению набора для выживания.

Экономика на военных рельсах

В Украине нет такого количества промышленных заводов и предприятий, нет автопроизводства. 60% нашей экономики – это сфера услуг – парикмахерские, юридические фирмы, кафе-рестораны – как они могут производить, например, снаряды? Так что получается — производить оружие в промышленных масштабах не можем.

Нужно меньше покупать дорогие товары

Министр финансов заявил, что обществу надо уменьшить потребление импортных товаров в несколько раз. Если мы хотим перейти на военные рельсы. Может измениться налоговый режим. И добавил - перестать покупать смартфоны и авто.

Если речь идет о телефонах и компьютерах - то это 100-процентный импорт. И избежать его вряд ли возможно. Скорее всего, министр имел в виду премиум товары, драгоценности и сверхдорогие авто. И это имеет смысл, потому что на импорте зарабатываем не мы, а на нас.

"Совет вполне приличный, например, я способствую, буду говорить жене, чтобы она и не думала покупать что-то такое импортное, без чего можно обойтись. Это правильный совет, а лучше купить военную облигацию", - говорит экономист Александр Савченко.

А чтобы уменьшить импорт - нужно создавать украинским производителям благоприятные условия. Уменьшение налогов и регуляторного давления. Так украинские производители естественным путем будут вытеснять иностранцев с нашего рынка.

"Ограничение зарплат чиновникам и работникам государственных структур. Это десятки миллиардов гривен", - объясняет Александр Савченко.

Кто может перейти на "военные рельсы"

Экономист отмечает, что частные компании могли бы обеспечивать Украину оружием. И если привлечь 20-30 крупных предприятий, как говорит экономист, то полмиллиона беспилотников они бы создали уже в следующем году. Об успешной вовлеченности частных компаний говорил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так же можем заказывать одежду у своих швейных фабрик, а не платить в несколько раз дороже за рубежом. Плюс это дает рабочие места и уплату налогов, которые идут в бюджет.

Сколько времени Украина сможет обойтись без помощи Запада

Пока США не проголосовали за выделение нам денег. По оптимистическому сценарию это может произойти в январе или феврале следующего года. В структуре бюджета Украины средства западных партнеров составляют 60%. Остальные 40 - это наша экономика. Поэтому США обратились к другим организациям.

"Они нажали на Международный валютный фонд, дайте досрочный транш. Нажали на Всемирный банк", - объясняет Александр Савченко.

Александр Савченко

Также G7 нашла возможность реструктуризации всего внешнего долга вплоть до 2027 года. А это снимает с нас более 10 миллиардов долларов выплат ежегодно. Поэтому гривна на этом фоне вырастет не существенно.

"А те 40% бюджета, напоминаю, наполняет украинский бизнес. И именно их можем тратить на войну, а деньги партнеров - нет. Они идут на пенсии, заработные платы бюджетникам и чиновникам, в частности. Поэтому главное, чтобы предприниматель платил налоги, если не хочет пережить еще одно появление россиян под Киевом. А нам, как потребителям, покупаете украинское - помогаете себе. А все импортное обогатит другое государство - например, Китай", - объясняет корреспондентка ТСН.

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Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс валют на Новый год.

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