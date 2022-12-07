Экономика Украины терпит большой ущерб от войны: придется ли украинцам затягивать пояса в 2023-м

Экономика Украины терпит колоссальный ущерб от российской вооруженной агрессии. В следующем году увеличения зарплат не будет, не будет пересматриваться и прожиточный минимум. Годовой прогноз падения реального ВВП может составить до 35%. А рост мизерный — чуть больше 3%. Впрочем, и это ориентировочные цифры. Пока все потери оценить трудно, ведь война продолжается.

Чего ждать украинцам и как туго затягивать пояски — в сюжете ТСН.

Инфляция в 30%, высокие цены и неиндексированная зарплата – вот что ждет украинцев в 2023-м. В декабре Кабинет Министров провел индексацию доходов. Правда, минимальный рост, к сожалению, не компенсирует рекордное повышение цен. Более того, недавнее увеличение прожиточного минимума может стать последним до конца войны.

"На зарплату и социалку идет поддержка западных партнеров. Все, что собирается внутри страны, на войну. Бюджет, на самом деле, очень прост", — говорит экономист Павел Кухта.

Простой бюджет и сложная жизнь украинцев. Оксана продавщица в небольшом магазине. из-за войны женщина больше семи месяцев была без работы. Набралось долгов, которые придется отдавать длительное время, а будущие экономические прогнозы облегчения ситуации не обещают. "Страдает оплата за квартиру, коммунальные услуги. Как с этим рассчитываться", — говорит она.

Несмотря на сложные экономические прогнозы, чиновники анонсируют незначительный, но рост социальных благ в следующем году. "Общая норма социальных стандартов вырастет на 5-4%. Именно стандарты, как и привязанность к прожиточному минимуму", — говорит первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак

Есть позитив и в ожидании Нацбанка Украины. Несмотря на падение ВВП и высокую инфляцию, экономика в будущем году начнет восстанавливаться.

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