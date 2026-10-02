Экономика Украины в огне: что будет через полгода — эксперты ошеломили своим прогнозом

Россия наносит удар по экономике Украины

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В сентябре Россия усилила экономический геноцид Украины. Удары по инфраструктуре продолжаются без перерыва, за месяц нанесен значительный ущерб на сумму около 10 млрд долларов. На днях министр экономики Украины Александр Кравченко констатировал, что РФ пытается уничтожить практически всю экономику Украины, и признал: не до конца было предвидено, как быстро агрессор разработает и начнет массово выпускать беспилотники с реактивным двигателем и будет использовать их для атак на всё подряд.

Сайт ТСН представил прогноз о том, что может произойти с экономикой Украины в ближайшие три месяца, то есть до конца года, и как из-за экономического геноцида изменятся жизнь и благосостояние украинцев. С учетом имеющихся данных рассмотрены два сценария: пессимистический — если вражеские дроны будут и дальше поражать цели, и оптимистический — если дроны удастся массово уничтожать средствами ПВО. Спойлер: в любом случае населению придётся нелегко.

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Что уже уничтожено врагом

Согласно официальным данным (заявлениям президента, высокопоставленных чиновников, информации бизнес-структур) и оценкам военных экспертов, по состоянию на конец сентября были уничтожены или значительно повреждены следующие критически важные объекты:

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Торгово-развлекательные центры — 41 или 20%;

Строительные центры — 10+1 в зоне оккупации, это 14%, еще 13 объектов существенно повреждены (+17%);

Общие крупные продовольственные склады (Киевская обл. и город Днепр) — 30% складов класса А (высота до 12 м, отопление, подъездные терминалы для грузовиков и т. п.) безвозвратно утрачены, до 90% временно выведены из строя;

Магазины розничной торговли — более 50% складов, около 12% магазинов;

АЗС — более 300 (5%), из них 200 сгорели полностью;

Локомотивы — более 530 (32%)

Прочие здания — более 90 железнодорожных вокзалов и крупных станций (12%), более 420 школ и вузов (16%) — полностью.

Очевидно, что масштабы разрушений в прифронтовых регионах в десятки раз превышают средние показатели, а в центральных и западных областях они не столь значительны.

Возможные ожидаемые потери инфраструктуры: два сценария

ПВО удается сбивать 57% реактивных беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский. В цифрах это на данный момент более 1700 БПЛА за месяц, то есть в сентябре около 1300 дронов, к сожалению, поразили цели.

По пессимистическому сценарию (около 2000 попаданий дронов ежемесячно) к концу года Украина потеряет до 30% ТРЦ и строительных центров, до 90% складов, до 20% магазинов, до 10% АЗС, до 45% локомотивов и до 20% прочей инфраструктуры (вокзалы, учебные заведения и т. д.).

Однако пессимистический сценарий, грозящий уничтожением до 90% складов и почти половины локомотивного парка «Укрзализныци» к Новому году, является лишь математической проекцией в случае нашего бездействия. На самом деле «окно возможностей» для российского реактивного террора стремительно закрывается.

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Оптимистический сценарий основан на официальных заявлениях главы Офиса президента Кирилла Буданова и аналитика оборонного сектора Анатолия Храпчинского, которые прогнозируют, что благодаря новым скоростным антидронам и интеграции радиоэлектронной борьбы ожидается рост эффективности сбивания реактивных целей с 57% до 80% уже в ноябре 2026 года.

В абсолютных цифрах это означает сокращение количества прилетов более чем в два раза. При таком реалистично-оптимистическом сценарии украинская экономика избежит коллапса.

ТРЦ и строительные центры — разрушения не более 15–17% (защита гипермаркетов бетонными экранами и мобильными группами ПВО);

Логистические склады класса А — остановка на уровне 35–40% за счет перехода на подземные хабы и децентрализации складов;

Розничные магазины и ритейл — удержание на уровне 12–14% благодаря быстрому восстановлению и формату мини-ТЦ;

Локомотивы — в пределах 35–37% (защита депо средствами РЭБ);

АЗС — не более 6% за счет установки противодроновых железобетонных экранов вокруг АЗС;

Прочая инфраструктура — остановка на уровне 13–15% из-за сокращения количества прилётов.

Сколько потеряет госбюджет

Однако даже при оптимистичном сценарии экономика Украины понесёт значительные потери, которые приведут к недополучению государственным бюджетом огромных сумм налоговых поступлений. Из-за остановки работы металлургических гигантов и уничтожения складов розничной торговли государственная казна в последнем квартале года окажется под колоссальным давлением, говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его подсчётам, потери госбюджета в 4-м квартале 2026 года могут составить по наихудшему сценарию 22%, по наилучшему — вдвое меньше.

«Согласно действующему Закону о Государственном бюджете Украины, плановая доходная часть (собственные внутренние поступления) составляет 2904,6 млрд грн, — говорит Олег Пендзин. — Плановый доход за квартал — 726 млрд грн, а 22% от него — 160 млрд грн т чистой дыры в бюджете. Это колоссальная сумма, почти половина годового бюджета на социальные выплаты всей страны или более половины расходов на образование и науку за год. Поскольку эти средства недополучит именно военный сектор, правительству придется срочно искать, где перекрыть эти 160 миллиардов».

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Учитывая, что ритейлеры тратят миллионы на ликвидацию последствий обстрелов и закупку топлива для тысяч генераторов, поступления от налога на прибыль сократятся на 30–35% от годового плана. Из-за разрушения складов и снижения товарооборота прогноз недополучения НДС до конца года составляет 18–20%. Именно поэтому для финансирования программы страхования бизнеса от военных рисков правительство предложило с 2027 года повысить НДС на 1%, что, по оценкам, принесет 1 млрд грн. Как известно, НДС — это налог, который платит конечный потребитель. Олег Пендзин подсчитал: повышение НДС на 1% математически увеличит конечную цену товара на 0,83%. Но на самом деле цепочка «производитель — логистический склад — дистрибьютор — магазин» на практике прибавит к цене 1,5–2%.

Продовольственная безопасность — как мы будем выживать

Олег Пендзин не считает потерю значительных объемов продовольственных запасов критической для большинства рядовых украинцев. Неприятные изменения ждут жителей городов с населением в миллион и полмиллиона человек, это прежде всего Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев, Кривой Рог. В селах и небольших городах, где проживает более двух третей населения, люди питаются за счет подсобного хозяйства и небольших магазинов. А вот треть украинцев, проживающих в мегаполисах и крупных городах (всего до 10 млн человек), столкнется с тем, что полки супермаркетов будут пустеть быстрее, а ассортимент сократится.

По прогнозу эксперта, к январю 2027 года розничная торговля перейдёт на непрерывные поставки «с колес» из-за уничтожения крупных складов. Понятие месячного товарного запаса исчезнет, магазины будут работать по схеме «сегодня на завтра». Перебои в логистике из-за обстрелов грозят исчезновением импортных продуктов, замороженных продуктов и молочной продукции на неделю. Мелкая логистика удорожает доставку на 12–15%, что повышает цены на продукты на 5–6%, а общий скачок цен из-за расходов на генераторы, ремонт и страхование может составить 15–20%.

Розничная торговля и общественное питание постепенно перемещаются под землю. Появятся мини-центры выдачи заказов бытовой техники площадью до 1000 кв. м в паркингах и хранилищах с доставкой за 5–7 дней. Фаст-фуд будет внедрять формат Dark Kitchen (темная кухня) исключительно для доставки. Поражение АЗС в прифронтовых районах и, возможно, в Киеве, может вынудить топливные сети убрать персонал: заправки превратятся в безлюдные терминалы самообслуживания с отпуском топлива через приложения за 2–3 минуты.

Из-за падения реальных доходов люди будут отказываться от техники и брендовой одежды, тратя средства на продукты первой необходимости, лекарства, средства для выживания и т. п.

Шок на рынке труда: волна увольнений и скрытая безработица

До конца года рынок труда переживет самый тяжелый шок за все время войны, считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

«Когда российский дрон сжигает очередной склад или останавливается гигантский завод, сразу исчезает работа для тысяч людей, — подчеркнул Андрей Забловский. — После полной остановки „Криворожстали“ и „Запорожстали“ десятки тысяч работников металлургической отрасли и смежных предприятий (железнодорожники, горняки, ремонтники) оказались под угрозой сокращения или отправлены на вынужденный простой с выплатой двух третей оклада. Реальное число увольнений в секторе торговли и услуг за последние два месяца выросло на 12–15%».

В дальнейшем, по словам Андрея Забловского, возникает «эффект домино»: остановка работы крупного предприятия втягивает в кризис мелкий бизнес. Закрытие строительных центров лишает заказов сотни мебельных цехов и производителей стройматериалов. Повреждение складов фаст-фуда оставляет без работы водителей грузовиков-рефрижераторов и фермерские хозяйства. Резко вырастет безработица среди молодежи, которая работала в сфере обслуживания, торговли и маркетинга. К Новому году уровень реальной безработицы в пострадавших регионах может подскочить до 24–26%.

Олег Пендзин ожидает, что до конца года усилится миграция из прифронтовых областей в центральные и западные, а также в разы увеличится число зарегистрированных безработных в центрах занятости. Кроме того, по его мнению, безработица может увеличить количество желающих служить в ВСУ на контрактной основе, прежде всего в частях ремонта и обеспечения войск (слесари, сварщики, водители и т. д.).

Последствия для населения: пенсионеры, государственные служащие, безработные

И Олег Пендзин, и Андрей Забловский уверяют: пенсионеры будут получать пенсионные выплаты в полном объеме.

«Пенсионный фонд Украины (ПФУ) остается защищенной статьей расходов даже в условиях падения поступлений от ЕСВ (единого социального взноса), который уплачивает бизнес, дефицит ПФУ будет напрямую покрываться из госбюджета. Бюджет получает прямую финансовую поддержку от ЕС и МВФ», — пояснил Олег Пендзин.

А вот бюджетники (учителя, медики, госслужащие и другие) могут лишиться части доходов, не исключает Андрей Забловский. Базовые оклады защищены международными грантами, но возможна отмена премий и надбавок из-за падения внутренних налогов.

«Местные общины, особенно прифронтовые города, такие как Кривой Рог или Запорожье, где остановились заводы, лишатся поступлений от налогов на доходы физических лиц. Это означает, что местные надбавки и премии бюджетникам в IV квартале, скорее всего, будут полностью заморожены», — уточнил эксперт.

Труднее всего придется новой группе безработных, которые потеряют рабочие места из-за остановки производства на «Криворожстали» и «Запорожстали» или из-за сгоревших складов, торговых центров и так далее. Как пояснили в контакт-центре Государственной службы занятости, во время военного положения выплаты ограничены 90 днями и одной минимальной зарплатой в размере 8647 грн ежемесячно (на руки, так как пособие по безработице не облагается налогом). В мирное время срок составлял 270 дней, а сумма — до 9924 грн.

Выводы: экономика стойкости будет функционировать

Эксперты уверены: российский экономический геноцид не приведёт к тотальному дефициту, хаосу и капитуляции тыла. Украинский бизнес уже демонстрирует уникальный уровень адаптивности, запускает децентрализованные схемы поставок. Будет сложнее, дороже, уровень жизни снизится. Но уничтожить украинскую экономику врагу не удастся.

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