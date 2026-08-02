Экономист предупредил о новом скачке доллара: при каких условиях курс превысит 46 гривен

Курс доллара / © Associated Press

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В августе курс доллара в Украине может превысить 46 грн. Одной из главных причин такого сценария эксперты называют блокировку украинских портов, которая может привести к сокращению валютных поступлений в госбюджет.

Такой прогноз озвучили финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту ТСН.ua.

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При каких условиях доллар превысит 46 гривен

По словам Андрея Шевчишина, после повышения Национальным банком учетной ставки регулятор пытается сделать гривну более привлекательной для сбережений и вложений в облигации внутреннего государственного займа. В то же время, по его мнению, это не меняет девальвационных ожиданий.

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Эксперт отметил, что уровень 45 грн за доллар остается ключевым, а его преодоление будет означать переход в новый курсовый диапазон – 45–46 грн за доллар.

«Подняв учетную ставку, НБУ пытается сформировать условия для повышения привлекательности гривны, но это не меняет девальвационных ожиданий. Уровень 45 грн/доллар остается ключевым и его преодоление станет сигналом перехода в новую реальность: 45–46 грн за доллар», — отметил Андрей Шевчишин.

По базовому сценарию в течение августа доллар будет находиться в коридоре 45–46 грн на межбанковском рынке, а евро — в пределах 50,5–52 грн.

В то же время, если блокада украинских портов продолжится, это приведет к существенному недополучению госбюджетом валютной выручки и толкает курс гривны на межбанке к верхней границе коридора — 46 грн за доллар. По словам эксперта, наличный курс будет на 15–20 копеек выше. То есть при пессимистическом сценарии доллар на межбанковском рынке будет продаваться по 46 грн, а на наличном рынке может стоить 46,20 грн и больше.

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Кроме того, Андрей Шевчишин прогнозирует, что в конце августа спрос на валюту будет расти, что также будет давить на курс доллара.

Что прогнозирует другой эксперт

Олег Пендзин также считает, что блокирование украинских портов является отрицательным фактором для курса гривны.

По его словам, официальный курс доллара до сих пор остается ниже среднегодового показателя, заложенного в государственный бюджет на 2026 год, — 45,7 грн за доллар.

«Прошло семь месяцев года, а официальный курс доллара ниже 45 грн., это будет побудить Нацбанк постепенно девальвировать гривну. Негативным фактором является блокировка украинских портов. Недополучение нашим госбюджетом валютных поступлений станет фактором, из-за которого гривна в августе существенно подешевеет. Уже в скором времени увидим более 45 грн/доллар, к концу августа может быть 45,5–45,6 грн/доллар», — сказал Олег Пендзин.

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Он также обратил внимание на официальное заявление руководства Национального банка от 30 июля, в котором прогноз инфляции на 2026 год повысили с 9,4% до 10%, учитывая разрушение инфраструктуры, длительное подорожание горючего, давление на курс гривны и рост зарплат. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего ослабления гривны.

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