Экономист рассказал, что происходило на валютном рынке в январе и как удалось нормализовать гривну

Экономист рассказал, что происходило на валютном рынке в январе и как удалось нормализовать гривну

По словам экономиста, удержать экономическую независимость Украины удалось благодаря эффективным действиям НБУ.

Внешняя угроза со стороны Российской Федерации негативно повлияла на экономику Украины в январе и повлекла за собой нестабильную ситуацию на валютном рынке.

Такое мнение высказал экономист Михаил Кухар в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Внешняя угроза спровоцировала сразу два события в январе. Первая – это паника на валютном рынке, отток иностранных инвесторов, фактически, это паническое бегство иностранных инвесторов. И в этих условиях нельзя не отметить украинский отряд дипломатов, которые сегодня представлены. Вторые герои – это наши военные", – сказал Кухар.

По его словам, удержать экономическую независимость Украины удалось благодаря эффективным действиям Национального банка. "Я помню 5 экономических кризисов за четверть века новейшей истории Украины. Лишь в трех случаях НБУ действовал столь искусно и настолько умело", — заметил экономист.

Напомним, что в январе гривна активно обесценивалась из- за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 г. доллар США по курсу НБУ подорожал на полторы гривны.

В Нацбанке объяснили, что между текущей ситуацией в связи с угрозой возможного нападения РФ и "шоком", обусловленным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, есть ряд отличий. В частности, в январе 2022 года украинцы купили валюты на сумму $165 млн, в то время как в марте 2020 года – на $224 млн.

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