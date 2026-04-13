Экономист рассказал, когда лучше всего покупать доллар

Экономист сделал прогноз о курсе валют

В ближайшие недели американская валюта в Украине может еще немного потерять в цене. Несмотря на обострение на Ближнем Востоке и мировой рост цен на нефтепродукты, Нацбанк имеет действенный механизм для сдерживания инфляции — ситуативное укрепление национальной валюты.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал экономист Олег Пендзин.

Март 2026 года продемонстрировал заметное ускорение инфляции — до 7,9% в годовом измерении. Главным фактором стало подорожание нефтепродуктов. Поскольку горючее в Украине преимущественно импортное, его стоимость напрямую зависит от стабильности гривны.

«В апреле инфляция может быть еще больше из-за стремительного роста цен на горючее. Поэтому Нацбанк, который отвечает за уровень цен, для ее сдерживания будет продолжать укреплять гривну за счет продажи золотовалютных резервов», — считает экономист Олег Пендзин.

Хотя в марте резервы НБУ сократились на 5%, их объем остается «солидным» — более 51 млрд долларов, что позволяет регулятору полностью контролировать ситуацию на рынке.

По словам эксперта, спрос на валюту со стороны украинцев сейчас снижается, а предложение в обменниках остается достаточным.

Прогноз курса на конец апреля:

Продажа: 43,50 грн/долл (снижение на 20-25 коп.);

Покупка: 43,00 грн/долл.

Больше читайте в материале: Курс валют в Украине: «сюрпризы» от доллара продолжаются, евро не отстает — что покупать или продавать