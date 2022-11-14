Экономят газ и не берут денег из бюджета: в Дорогобыче внедряют альтернативное отопление

Хотя это общий проект города и частных инвесторов, но бюджетных средств на нем здесь нет ни копейки.

Котельную на альтернативном топливе, которая будет согревать квартиры, запустили в Дрогобыче Львовской области, говорится в ТСН.

Это общий проект города и частных инвесторов, покрывших все расходы. Котельная обогревает около тридцати многоэтажек, а также школы, детские сады и больницы. Она позволит сэкономить 20% газа в период отопления.

“Это опилки, которыми мы жжем на котлах, это хвойные деревья. Это древесные отходы, которые нам привез город. Это из парков, всякие ветки и мы их примешиваем”, — показывают в котельной свое топливо.

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Все автоматизировано, говорят работники. Опилки и другие отходы поступают в четыре твердотопливных котла, а задачи работников – настроить компьютерный механизм и наблюдать.

Хотя это общий проект города и частных инвесторов, но бюджетных средств на нем здесь нет ни копейки. "То, что частник пришел в город, и то, что для населения поставил свои котлы, такого еще ни в одном месте, я же в ассоциации", — сообщает городской голова Дрогобыча Тарас Кучма.

Котельную опробовали еще в начале года, она сработала примерно. В горсовете говорят, сознательно стремятся к альтернативному отоплению, чтобы не зависеть от газа. Одна котельная сможет обогреть 20% сразу двух городов – Дрогобыча и Стебника. Это около тридцати многоквартирных домов, образовательных и медицинских учреждений. "Общая производительность котельной 4 мегаватта, что позволяет заместить природный газ за отопительный сезон в пределах миллиона кубических метров", — отмечает директор коммунального предприятия Игорь Хомяк.

Это даст сэкономить десять миллионов гривен, говорят чиновники. Даже при том что цена на древесину с начала года существенно выросла. "Когда мы начинали этот проект, цена самых дров была 600 грн, а теперь уже – 1600 грн, себестоимость выросла", — добавляет Игорь Хомяк.

Сейчас в городе беспокоятся из-за возможных аварий, которые могут повлечь за собой российские обстрелы. Уже размышляют, как в таком случае распределить тепло для всех жителей. Поэтому планируют строительство еще одной такой котельной, но уже в следующем году.

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