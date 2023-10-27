Отсидела наступление РФ в Крыму: экс-директор школы в Киеве с российским паспортом может отсудить 500 тыс. грн

Экс-директор одной из столичных школ, крымчанка Ольга Слободянюк работала в Крыму при оккупационных властях и получила российский паспорт. Впоследствии она переехала в Киев и стала директором одной из столичных школ, но в Крым ездить не прекратила. Там она была и в начале полномасштабного вторжения и пересидела наступление на Киев. Однако после возвращения с оккупированного полуострова директор с российским паспортом обратилась в суд и выиграла: отсудила 100 тысяч гривен и не планирует останавливаться.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Новая директор школы воюет с предшественницей

Директор школы №292 Елена Степаненко уже почти год вынуждена воевать со своей предшественницей, возглавлявшей школу до начала 2022 года. Воюет - за справедливость и школьные деньги.

"Она теперь хочет за все время, когда ее отстранили - с 24 февраля 2022 года до 3 июля 2023 года начислили, предоставили расчеты и выплатили", - говорит Елена Степаненко.

Экс-руководитель школы, говорят педагоги, может получить 500 тысяч гривен за то, что ничего не делала.

Директор школы №292 Елена Степаненко

Директор школы в начале войны была в Крыму

"25 февраля я должна была возвращаться, но к сожалению, началась война и я не смогла вернуться. Потому что пункты пропуска, которыми я всегда пользовалась, были закрыты", - говорит экс-директор школы №292 Ольга Слободянюк.

Ольга - крымчанка. На оккупированном полуострове до сих пор живет вся ее семья: отец, сын и дочь. Она не скрывает, что до сих пор имеет российский паспорт. Но убеждает, что его ее заставили взять.

В начале войны директор советовала учителям "держаться"

В Киев Ольга выехала через несколько месяцев после оккупации Крыма. В школе она работала с 2016 года. Вопросов к ней, как к директору, у коллектива не было вплоть до 24 февраля 2022 года. Когда началась полномасштабная война, возмущенные работники школы говорят, что директор им советовала "держаться".

Учителя говорят, экс-директор фактически бросила их на произвол судьбы. Нынешняя директор объясняет - учителя действительно были возмущены. Потому что цель визита в Крым в тревожном феврале 2022 года Ольга не скрывала - ехала праздновать юбилей сына.

Экс-директор требует выплатить ей деньги

В Киев директор вернулась летом. Но в школу не пришла. А пошла сразу в суд – обжаловать свое отстранение от должности.

Директор школы №292 Елена Степаненко

И в суде первой инстанции, и в апелляционном – Ольга выиграла. Доказала, что уволили ее незаконно. Но – не оставила школу в покое и требует денег.

В школе подозревают, что бывший директор будет судиться дальше и потребовать, чтобы с ней рассчитались за все время действия ее контракта. Сумма может составить полмиллиона гривен. И выплатить их заставят школу. Коллектив школы это возмущает, потому что экс-руководитель оставила их и не работала.

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Напомним, в Украине построят первую школу под землей.

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