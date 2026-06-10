Экс-глава Верховного Суда согласился на сенсационную сделку с НАБУ: он шокировал признаниями о судейской мафии

Всеволод Князев

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В Украине разворачивается самый громкий и беспрецедентный судебный прецедент в истории отечественного антикоррупционного блока. Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев, которого детективы НАБУ и прокуроры САП поймали с поличным при получении астрономической взятки в размере 2 миллиона 700 тысяч долларов, официально признал свою вину. Во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которое проходило в строго закрытом формате, Князев подписал официальное соглашение со следствием.

Бывший главный судья страны согласился на реальный тюремный срок в 5 лет за решеткой и обязался дать обличительные показания против всех своих высокопоставленных соучастников.

Все детали рассекреченного "супермаркета" судебных решений — в расследовании корреспондента ТСН Марии Васильевой.

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Как наказали скандального судью Князева

Согласно условиям утвержденного соглашения, Всеволод Князев не просто отправляет себя за решетку на пять лет, но и несет колоссальные финансовые потери. Государство официально конфискует у бывшего топ-чиновника его элитную квартиру, частный дом, более 200 тысяч долларов личных сбережений, а также 1 миллион 248 тысяч долларов непосредственно из той самой суммы полученной взятки.

Кроме того, бывший председатель суда согласился перечислить более миллиона долларов из собственных активов в благотворительный фонд "Повернись живим" на прямую поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако антикоррупционные органы отмечают: этот приговор — далеко не финал, а лишь начало тотального разгрома судейской мафии в Украине. Ведь Князев уже начал активно говорить и сдавать коллег.

Как Князев возглавил Верховный Суд Украины

Верховный Суд Украины — это высшая инстанция всей судебной ветви власти, которая имеет полномочия отменять даже официальные указы президента. Именно за судьями этого учреждения всегда остается последнее окончательное слово в любых масштабных бизнесовых или политических спорах. В 2021 году этот полностью реформированный орган возглавил молодой и перспективный Всеволод Князев.

До своего переезда в Киев в 2016 году он имел за плечами лишь три года скромной судейской практики в Николаеве, однако успешно прошел открытый конкурс, который ввели для очищения системы от коррупционеров. Став руководителем Верховного Суда, Князев получил от государства легальную ежемесячную зарплату, которая была едва ли не самой большой среди всех должностных лиц страны — около четверти миллиона гривен в месяц. По курсу 2021 года это составляло около 8 тысяч долларов США — в восемь раз больше оклада президента Украины и в четыре раза больше, чем получал премьер-министр

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Однако даже такие заоблачные по украинским меркам официальные доходы не удержали чиновника от огоромного соблазна. Уже в мае 2023 года НАБУ и САП шокировали общество официальными фотографиями гигантских долларовых пачек, которые раскладывали на диванах в кабинете и дома у Князева.

Аукцион с россиянами во время войны: как Князев продавал Полтавский ГОК

Антикоррупционные органы смогли задокументировать деятельность Князева, который в буквальном смысле торговал решениями высшего суда, через дело скандального олигарха-беглеца Константина Жеваго. Бизнесмен, который находился в международном розыске из-за махинаций вокруг банка "Финансы и кредит", находясь за рубежом, пытался через суды вернуть контроль над Полтавским горно-обогатительным комбинатом (ГОК).

Тогда олигарх и вышел на Князева. Последний за взятку в почти 3 миллиона долларов гарантировал Жеваго нужное решение Верховного Суда. Однако цинизм ситуации заключался в том, что параллельно за этот же комбинат с Князевым пытались договориться российские бенефициары. Экс-глава суда не придумал ничего лучше, как устроить настоящий закрытый аукцион. Об этом в интервью журналисту Денису Бигусу откровенно рассказал бывший посредник и "кассир" Князева Алексей Гончар, который впоследствии раскаялся и пошел на сотрудничество со следствием.

Алексей Гончар об аукционе с оккупантами (из материалов НАБУ): "Он на записях говорил Горецкому, что типа передай ему — то есть Жеваго — что россияне дают три миллиона. Вот. И тот передал, Жеваго говорит: "Ладно, я дам 3,2". Ну и то есть там был аукцион... То есть, чтобы ты понимал, крупнейший горно-обогатительный комбинат страны он мог отдать что олигарху-беглецу, что россиянам. Те просто не предложили больше".

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То есть в 2023 году, когда уже более года продолжалось полномасштабное кровавое российское вторжение, председатель Верховного Суда Украины был готов отдать стратегическое украинское предприятие россиянам, если бы те просто перебили цену олигарха.

Что известно об адвокате Горецком и 13 тайных пакетах

Посредником в работе этого масштабного конвейера выступал другой ключевой фигурант дела НАБУ — известный адвокат Олег Горецкий. Его офис в Киеве функционировал как обычный супермаркет, где каждый денежный клиент мог приобрести любое решение.

Алексей Гончар о работе "магазина" Горецкого: "Когда Горецкого задерживали, на обыске у него такой огромный сейф железный в офисе был, и там лежали такие пачки бумажных денег и там было написано: "Дело такое-то, плюс-минус". Там лежало, если я не ошибаюсь, до миллиона долларов только... То есть это конкретные кейсы, которые он брал пачки огромные, там, не знаю, там 50-60 дел. Он брал деньги, подписывал, как только решение происходило — он доставал, отдавал судьям. Это был как бы просто магазин по продаже. Он так и говорил: "У меня магазин по продаже судебных решений"".

Как свидетельствуют официальные материалы технических записей НАБУ, сразу после вынесения нужного решения в пользу Жеваго Князев лично написал текстовое сообщение нотариусу Горбурову (еще одному посреднику). В сообщении содержалась четкая инструкция: немедленно привезти первую часть миллионной взятки, но обязательно предварительно разделив деньги на 13 отдельных пакетов.

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Следователи с самого начала считали, что эти 13 пакетов предназначались как доли для других действующих судей, которые входили в состав Большой Палаты Верховного Суда и непосредственно голосовали за дело Полтавского ГОКа. Все это время продолжалась кропотливая работа по верификации голосов и экспертиз, и только в мае этого года антикоррупционные органы объявили первые официальные подозрения сообщникам Князева.

Статус подозреваемых по делу о миллионных взятках уже официально получили трое действующих судей Верховного Суда: Жанна Еленина, Игорь Железный и Ирина Григорьева, а также их коллега судья Александр Прокопенко, который с 2024 года находится в почетной отставке. Теперь, после того как Всеволод Князев официально подписал соглашение и начал давать прямые показания, следователи получат железобетонные доказательства в отношении остальных получателей тех самых 13 тайных пакетов с деньгами, а список топ-судей, которые отправятся на нары, в ближайшее время существенно расширится.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕВРОПА готовит ЖЕСТКИЙ удар по РФ?! Князев сдает судейскую мафию! | ТСН 20:00 9 июня

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