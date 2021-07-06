Экс-главу Славянска, которой грозит пожизненное заключение, суд отпустил под личное обязательство

Женщина утверждает, что уже свое отсидела.

В харьковском суде рассмотрели дело одиозной экс-главы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность государства. Слушания по этому делу продолжаются уже семь лет. Несмотря на требования прокуратуры судья решила выпустили Штепу под личное обязательство.

Об этом из суда сообщает корреспондент ТСН Юлия Семененко.

В суде она просила оставить ее на свободе, а не прислушиваться к прокуратуре, которая требовала домашнего ареста.

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«Я уже отсидела 10 лет, если взять все ночные аресты, все дневные аресты, круглосуточные аресты. Что дальше будем делать? И сколько людей предлагали поехать с Украины: «Поезжайте в Россию, лейте грязь на Украину». Я люблю свою страну и то, что из меня сделали «козла отпущения» ... простите, я тут ни при чем. А вы еще давайте мне ночной арест?!» — возмутилась обвиняемая.

Сегодняшнее слушание длилось два с половиной часа.

Напомним, что бывшую руководительницу Славянска обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность государства. По версии следствия, в 2014 году она призвала местных жителей поддержать оккупантов. Обвиняемой грозит пожизненный срок.

Но она утверждает, что все заявления в поддержку террористов вроде делала под дулом автомата.

Новости Украины: суд над Штепой в Харькове - экс-руководительницу Славянска обвиняют в терроризме

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