Экс-командир "Азова" Жорин назвал главное достижение ВСУ в этом году

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин назвал главное достижение ВСУ в этом году.

Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТСН Оксаной Радионовой.

На первый план Жорин поставил переход к современным технологическим средствам и методам ведения боя.

"За счет них на сегодняшний день мы можем во многом иногда превосходить действия нашего врага. Мы можем беречь жизнь наших людей, мы можем наносить поражение, которого от нас не ожидают. Я считаю, что мы немного медленно в этом плане шли, события требуют от нас более быстрого развития. Но, тем не менее, даже тот уровень, на котором мы сегодня есть, украинская армия – это тот уровень, к которому надо уже тянуться всем остальным армиям мира", – сказал заместитель командира 3 ОШБр.

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Кучи трупов сосчитать никто не сможет! Заместитель командира 3 ОШБр о достижениях и неудачах года