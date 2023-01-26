Экс-командир ЧВК "Вагнер" сбежал в Норвегию: какие тайны он может раскрыть и чем это поможет Украине

На Западе уверены, что его показания могут пригодиться.

Оккупанты вербуют наемниками ЧВК "Вагнер" заключенных граждан Украины, которые принудительно были вывезены в Россию. О таких случаях сообщают, в частности, в Краснодаре. Соединенные Штаты тем временем обещают всеми доступными методами преследовать частную военную кампанию путинского друга Пригожина, чтобы противостоять ее дестабилизационным действиям.

И очень помочь этому может беглец из России, который на днях пересек норвежскую границу. О ком идет речь и какую информацию он может предоставить международному следствию, говорится в ТСН.

Границу между Норвегией и Россией смог пересечь военный преступник. Он убегал от своих командиров надеясь на убежище в Европе, обещая дать свидетельство об одной из крупнейших частных армий мира.

"Его преследовали, открывали огонь, и на него натравили собак. То, как он рассказывает историю, похоже на шпионский триллер, где вы убегаете в последний момент. Он увидел свет в доме на другой стороне, и побежал туда. И вышла женщина. Он сказал ей, что хочет поговорить с полицией. Они вызвали полицию, которая приехала достаточно быстро", – рассказал адвокат Бриньюльф Риснес.

Вот что о себе сам рассказывает наемник Андрей Медведев, который на войну в Украине отправился в июле: "6 июля 2022 года я подписал контракт и прибыл в Украину. Меня направили в 7-ю штурмовую эскадрилью 4-го взвода, где я был назначен командиром 1-го отделения".

По словам бывшего командира "вагнеровцев", похоже, его проблемы начались не с тем, чтобы убивать украинцев. А с тем, что его собственное командование начало относиться к наемникам, как к пушечному мясу.

"В августе они начали привозить заключенных из разных тюрем Российской Федерации для службы в армии. В общем, их отношение изменилось, когда пришли заключенные. Они перестали считать нас людьми", – рассказывает бывший "вагнеровец".

Сейчас беглец находится под стражей. Норвежская полиция задержала его, потому что у нее возник спор с россиянином по поводу того, как обезопасить его. Ведь Медведев уверяет, что за ним охотится руководство ЧВК "Вагнер" и российские спецслужбы, потому что он может дать показания об этой частной военной кампании. Норвежский репортер Ойстейн Боген говорит – люди, с которыми он общался, рассказали ему, о каком может идти речь.

"У него достаточно детальная информация, возможно, также видеодоказательства и письменные материалы, документирующие эту крайнюю жестокость, которая имеет место в частной военной кампании "Вагнер". Это может быть краеугольным камнем любого будущего правового урегулирования после войны в Украине", – отмечает норвежский репортер Ойстейн Боген.

Пока делом беглеца занимается норвежские власти. Но на Западе уверены, что его показания могут пригодиться. Так как созданная Евгением Пригожиным частная военная кампания Ойстейн Боген опасна.

"Они ответственны за серьезные военные преступления. Самые жестокие бои сейчас ведутся вокруг Бахмута, и они ответственны за очень серьезные акты войны против мирного населения", – говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Использовать все доступные средства для преследования ЧВК "Вагнер" обещают Соединенные Штаты. Они признали группу "Вагнер" транснациональной преступной организацией и рассекретили данные разведки, согласно которым в ноябре "вагнеровцы" купили у Северной Кореи противопехотные ракеты.

И хотя официально КНДР заявила, что не продавала оружие России, США пообещали не только вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН, но и наложить на группу "Вагнер" дополнительные санкции, чтобы никто в мире, кто не хочет портить отношения с США, не имели дел с Пригожиным.

Пока аналитики отмечают, что из-за отсутствия успехов на фронте у Пригожина и его наемников начались проблемы с Путиным. Норвежские власти деталей сотрудничества с беглым россиянином не разглашают. Однако понятно, что свидетельства о военных преступлениях "вагнеровцев", как и любых других российских воинов в Украине, уже скоро станут частью международного трибунала. Помочь создать этот трибунал нашему государству вызвались уже многие страны мира.

Напомним, что беглец Андрей Медведев был командиром убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК "Вагнер". Историю зэка Нужина, казненного в РФ по возвращении из украинского плена, читайте по ссылке.

Ранее российские правозащитники заявили, что "вагнеровцы" казнили по меньшей мере 40 завербованных зеков. По их информации, из 50 тысяч зэков, завербованных ППК "Вагнер", на фронте осталось 10 тысяч.

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