Экс-министр энергетики предположил, сможет ли Путин уничтожить все ТЭС: "Надо готовиться к разным вариантам"

Не исключено, что эти атаки будут продолжаться.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков отметил, что из-за атак России по энергетической инфраструктуре Украине нужно готовиться к разным сценариям.

Об этом бывший министр энергетики сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Украинцам надо сплотиться, готовиться к разным вариантам. В выступлении президент сказал, что разрушены 30% украинских электростанций. Сюда относится также приостановленная ЗАЭС и повреждено много оборудования на тепловых электростанциях. Мы, энергетики, готовились к подобным событиям. Мы делаем возможное и невозможно. На сегодняшний день мы возобновили работу энергетической системы и постоянно возобновляем электроснабжение. Не исключено, что эти атаки будут продолжаться. Я говорю, что нам нужно готовиться к значительному сокращению подачи электроэнергии", — подчеркнул он.

Плачков считает, что украинцам нужно последовать примеру стран ЕС и экономить все энергоресурсы.

"Нам нужно экономить сейчас все энергоресурсы, даже и продукты нефтепереработки. Во-первых, потому что нам нефтепродуктами нужно постоянно обеспечивать армию в полном объеме. Во-вторых, нам нужно обеспечивать транспортную инфраструктуру. В-третьих, нам нужно сокращать потребление газа. Нам нужно последовать примеру европейских стран. Они экономят на всем", — добавил бывший министр энергетики.

Россия бьет по энергетическим объектам

По данным министра энергетики, от 10 октября войска России нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины. Оккупанты атаковали энергосистему дронами, артиллерией и ракетами. В Министерстве энергетики заверили, что Украина готова к новым потенциальным атакам, которые могут быть более мощными.

Напомним, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

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