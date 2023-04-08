Экс-министр обороны Румынии назвал вероятный сценарий окончания войны в Украине

Россия не согласится на дипломатическое урегулирование войны против Украины, Турция и Китай не убедят Владимира Путина пойти на такой шаг. Поэтому решающим будет военный фактор.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал бывший министр обороны Румынии и вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашка.

"Мое впечатление таково, что военный фактор будет решающим. Потому что ни одна из сторон не согласится на остановку войны. Поэтому я не могу предусмотреть полное прекращение боевых действий и начала дипломатических переговоров. Это не звучит реалистично. Факт того, что Россия не хочет останавливать войну, – это еще один индикатор для меня, что решения принимаются лично Путиным. Думаю, нужно подождать и увидеть, как будет развиваться военная ситуация на поле боя. Но я не ожидаю, что Турция, Китай или кто-то еще будет в состоянии убедить Москву, что необходимо остановить эту безумную войну, и я также не вижу, чтобы Запад остановил поддержку Украины, потому что Украина – основа для безопасности и выживания цивилизованного мира здесь в Европе и мире, поэтому ставки очень высоки для обеих сторон, поэтому я не вижу никаких признаков отказа от военного фактора и принятия дипломатического решения. Это моя оценка", – пояснил дипломат.

Напомним, 26-летний летчик истребителя помог остановить воздушную атаку россиян ценой потери самолета, но сумел спастись сам.

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