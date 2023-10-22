Экс-муж Евгении Эмеральд сделал ей предложение в день рождения бывшей: "Решил отомстить"

Евгения рассказала, что они поженились с Евгением немного меньше, чем через месяц после знакомства.

Защитница Евгения Эмеральд рассказала, что бывший супруг Евгений Стипанюк сделал ей предложение в день рождения его бывшей девушки.

В эксклюзивном интервью TSN.ua Евгения призналась, что от первого сообщения от Евгения до предложения выйти за него замуж прошло чуть меньше месяца.

“Как оказалось позже, уже когда я от него ушла, он сделал мне так быстро предложение не от большой любви. А именно в день рожденья своей бывшей девушки. Я считаю, это психическое расстройство. То есть он отомстить решил ей так. Когда мы с ней общались этим летом, она говорила, что была в шоке. Они прожили три года”, – рассказала Евгения.

Она добавила, что ее родители тоже очень быстро поженились и прожили в браке 33 года. Поэтому думала, что Евгений – ее судьба.

Напомним, Евгения Эмеральд разошлась с мужем спустя почти год после свадьбы на фронте.

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