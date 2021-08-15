Екс-нардеп от "Партии регионов" и выдвиженец от ОПЗЖ: кем был погибший мэр Кривого Рога

Екс-нардеп от "Партии регионов" и выдвиженец от ОПЗЖ: кем был погибший мэр Кривого Рога

Константин Павлов 16 января 2014 голосовал за так называемые "диктаторские законы".

В с. Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его тело обнаружили на веранде дома, который принадлежит покойному.

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ТСН.ua узнал кем был погибший Константин Павлов и с чего началась его политическая карьера.

Биография Константина Павлова

Константин Павлов родился 12 января 1973 года в Кривом Роге Днепропетровской области. С 1988 до 1992 учился в Криворожском политехническом техникуме. После окончания техникума работал электрослесарем 4-го разряда на карьере Южного горно-обогатительного комбината. Впоследствии закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Менеджмент организаций".

С 1992 года Павлов работал на руководящих должностях в Кривом Роге. В 2002 году стал исполнительным директором Криворожского сурикового завода.

Константин Павлов был женат, он воспитывал сына.

Политическая карьера Константина Павлова

В 2005 году вступил в "Партию регионов", а с 2010 до 2014 года был председателем ее Криворожской городской организации.

В 2006 году Павлов стал первым заместителем городского головы Кривого Рога. Он дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался депутатом Днепропетровского областного совета.

В 2012 году Константин Павлов становится народным депутатом от "Партии регионов". Он 16 января 2014 голосовал за так называемые "диктаторские законы", которые ограничивали права украинцев.

Осенью 2014 году на досрочных парламентских выборах был избран депутатом Верховной Рады Украины 8 созыва от одномандатного избирательного округа №31 в Днепропетровской области. Он присоединился к фракции "Оппозиционный блок". В 2019 году он также баллотировался в Раду, однако выборы проиграл.

В 2020 году на местных выборах был кандидатом на должность мэра Кривого Рога от ОПЗЖ. В первом туре политик занял 3 место, его поддержало 9,15%. Однако, в его пользу и по состоянию здоровья снял свою кандидатуру Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога. Павлов во втором туре победил представителя от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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