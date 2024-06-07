Экс-нардеп сделала бизнес на уклонистах: подробности "схемы" — обзор

В Киеве правоохранители "на горячем" задержали бывшую народную депутатку, которая на взятках зарабатывала до 100 тысяч долларов ежемесячно. Незаконный бизнес базировался на производстве фиктивных документов о получении инвалидности. Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий. Дома у правонарушителей обнаружили более 40 млн грн.

Обо всех подробностях громкого разоблачения рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Зарабатывали на уклонистах

Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К сделке была причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

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По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутаткой приносила "прибыль" почти в 100 тысяч американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Детали незаконной сделки

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а далее назначали группу инвалидности.

В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник из Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тысяч долларов США.

Кого задержали?

По словам источников в правоохранительных органах, СБУ задержала народную депутатку 8-го созыва Ирину Сысоенко. Об этом написал в своем телеграме Сергей Лещенко.

Ирина Сысоенко – народная депутат восьмого созыва, избранная от объединения Самопомощь. С 2013 года – соучредитель и председатель "Благотворительного фонда защиты прав медицинских работников", член Ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации юристов Украины. В 2015 году стала инициатором создания ОО "Координационный центр помощи участникам АТО".

Биография поражает. А еще больше поражает то, что во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов. Организаторе преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

В случае доказывания вины подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Кстати, это не первый коррупционный скандал с участием Ирины Сысоенко. В 2017 году апелляционный суд постановил конфисковать более 130 000 грн взносов в поддержку Киевской областной организации партии Самопомощь. Сысоенко была признана виновной в нарушении порядка предоставления или получения вклада в поддержку политической партии.

Схемы уклонения от мобилизации

После введения военного положения и мобилизации в Украине махинаторы предлагают способы незаконного выезда военнообязанных за границу. Наиболее популярной схемой среди уклонян остается вариант с рекой Тиса.

После обновления законопроекта о мобилизации "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Суммы колеблются от трех до десяти тысяч долларов.

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, когда нарушителей ловят, то с ними проводится этакая "фильтрация". Правоохранители пытаются установить организаторов нелегальной схемы переправки через госграницу и каким образом организаторы пытались их переправить.

Представитель ГПСУ рассказал о случае, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка. За "помощь" им пообещали от двух до девяти тысяч долларов. Такие случаи не единичны. Демченко отметил, что организаторы незаконного пересечения границы привлекают подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы.

Есть и те, кто просит по 20 тысяч долларов за незаконный вояж. Пограничный наряд на Закарпатье остановил два автомобиля, по которым передвигалась группа лиц. Как выяснилось, двое из них – местные жители, пообещавшие остальным обеспечить пересечение границы. "Клиентам" оставалось немало-немного – заплатить $20 000 и согласиться "покорять" горы.

В схему дельцы привлекли еще и таксиста, который о преступных намерениях пассажиров не знал. Мужчину опросили и отпустили. Нарушители привлечены к админответственности, переправщикам грозит уголовная ответственность.

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют на границе с Молдовой и Румынией. Ежедневно на пунктах пропуска до 10 уклонистов разоблачают на попытках незаконно пересечь границу по поддельным документам, отметил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭКСНАРДЕПКА ЗАРАБЫВАЛА НА УХИЛЯНТАХ ПО $100 ТЫСЯЧ ЕЖЕМЕСЯЦА?!"

Напомним, в Закарпатье пограничники совместно с СБУ и ДБР разоблачили канал незаконной переправки мужчин через украинско-словацкую границу и задержали двух фигурантов дела.

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