Экс-нардеп, воюющая в ВСУ, рассказала, помогает ли ей мандат на фронте, и шокировала признанием
Татьяна Чорновол рассказала, что мандат мешает ей на фронте.
Бывшая народная депутат Украины, военная Татьяна Чорновол рассказала, помогает ли ей мандат на фронте. Она заметила, что сейчас он ей скорее мешает.
Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Татьяна Чорновол отметила, что ей, как командиру взвода, мешает статус народного депутата.
«Я бы сказала, что это мне мешает. Я очень известная личность в этой стране, очень известная. Надо понимать, что есть определенные люди, которые меня любят непонятно за что, но есть отдельные люди, которые меня ненавидят тоже непонятно за что. Я никогда не знаю, что, например, какой-то конкретный человек в какую категорию входит. Но ко мне нет какого-то среднего отношения. Поэтому я стараюсь вообще нигде, опять же, не вылезать со своей фамилией. Я стараюсь ничего не возражать, потому что это же жизнь моих ребят. Вдруг попадется тот, кто меня ненавидит и уничтожит мой взвод. Просто „БР-кой“ на смертельное задание. То есть я стараюсь быть тише воды, ниже травы и добросовестно выполнять боевые задачи», — подчеркнула военная.
Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Татьяну Чорновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.