Экс-нардеп, воюющая в ВСУ, рассказала, помогает ли ей мандат на фронте, и шокировала признанием

Бывшая народная депутат Украины, военная Татьяна Чорновол рассказала, помогает ли ей мандат на фронте. Она заметила, что сейчас он ей скорее мешает.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Татьяна Чорновол отметила, что ей, как командиру взвода, мешает статус народного депутата.

«Я бы сказала, что это мне мешает. Я очень известная личность в этой стране, очень известная. Надо понимать, что есть определенные люди, которые меня любят непонятно за что, но есть отдельные люди, которые меня ненавидят тоже непонятно за что. Я никогда не знаю, что, например, какой-то конкретный человек в какую категорию входит. Но ко мне нет какого-то среднего отношения. Поэтому я стараюсь вообще нигде, опять же, не вылезать со своей фамилией. Я стараюсь ничего не возражать, потому что это же жизнь моих ребят. Вдруг попадется тот, кто меня ненавидит и уничтожит мой взвод. Просто „БР-кой“ на смертельное задание. То есть я стараюсь быть тише воды, ниже травы и добросовестно выполнять боевые задачи», — подчеркнула военная.

Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Татьяну Чорновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.