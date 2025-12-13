Экс-полковник США рассказал, какие гарантии безопасности может получить Украина

Война / © Associated Press

Даже после прекращения активных боевых действий Украине придется самостоятельно поддерживать высокую обороноспособность и продолжать строительство укреплений вдоль линии фронта.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.

По словам Канчиана, лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины были бы решения, утвержденные Конгрессом США, однако в нынешних условиях это малореалистично из-за глубокой политической поляризации.

«Принять что-то в Конгрессе было бы чрезвычайно сложно, ведь он очень глубоко разделен. Это был бы лучший вариант, поэтому как стратегическая цель он вполне логичен. Но в ближайшей перспективе это очень трудно реализовать», — отметил экс-полковник.

Он добавил, что, вероятно, США не будут рассматривать вариант прямого размещения своих войск в Украине, в частности из-за «красных линий» Кремля. Зато Вашингтон может и в дальнейшем делать ставку на продажу вооружений — как Украине, так и европейским партнерам.

Эксперт предполагает, что основное бремя гарантий безопасности ляжет именно на Европу и НАТО.

«Какими они могут быть? Это может быть определенное продолжение нынешних тесных отношений между НАТО и Украиной. Хотя Украина, конечно, не является членом Альянса. Возможно, некоторые страны будут готовы направить миротворцев. Но не стоит ожидать от них слишком много», — добавил Канчиана.

По его мнению, отдельные страны могут присоединиться в виде миротворческих или наблюдательных миссий, однако их полномочия, вероятно, будут ограниченными и не будут предусматривать применение силы для обеспечения режима прекращения огня.

«Если это будут третьи страны — Индия, Турция или другие нейтральные государства, — то, скорее всего, это будут не миротворцы, а скорее наблюдатели. То есть они будут стоять с планшетами и фиксировать: „Хорошо, здесь русские запустили ракету по Украине, украинцы ответили…“. И будут передавать эти отчеты дальше. В этом есть определенная польза, но это максимум, на что стоит рассчитывать. Они не будут применять силу для обеспечения режима прекращения огня или мира», — добавил эксперт.

Экс-полковник отметил, что Украине придется и в дальнейшем инвестировать в собственную оборону, в частности через модернизацию армии и построение сложных фортификаций, в значительной степени при поддержке Европы.

«Украина могла бы, например, перевооружить свои силы техникой, которую европейцы закупали бы у США. Это значительно помогло бы и сохранило соответствующее сотрудничество. Путин этого конечно не хочет. Он стремится ограничить объемы вооружения, которые имеет Украина. Это очень важный момент для украинской стороны», — добавил бывший военный.

В то же время он не считает критическим вопрос численности ВСУ: после завершения боевых действий, по его прогнозу, армия сократится до 300-400 тысяч военных.

«Одним из камней преткновения был вопрос численности ВСУ. Я не думаю, что это настолько большая проблема, как ее часто подают. Сейчас численность ВСУ, по моему мнению, составляет около 900 тыс. Обсуждались ограничения на уровне 600 или 800 тыс. Откровенно говоря, после введения режима прекращения огня численность армии все равно сократится до 300-400 тыс. Так всегда происходит после прекращения боевых действий», — подчеркнул Канчиана.

Напомним, по данным СМИ, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе 5 статьи НАТО, однако взамен Украина должна уступить территории.