Экс-помощник министра обороны США спрогнозировал, сколько продлится война после поражения РФ в Харьковской области

Бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и экс-замгенсека НАТО Алексадр Вершбоу спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война после катастрофического поражения российской армии в Харьковской области.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

В частности, Вершбоу подчеркнул, что если Украина сможет вернуть все больше оккупированных территорий, то, вероятно, Россия потерпит поражение.

"Весь мир был поражен драматическими достижениями ВСУ за последние две недели и поражением, которое они нанесли России в битве за Харьков. Идея о том, что война может закончиться полной победой Украины, не кажется такой надуманной, как это было, когда начиналось российское вторжение 24 февраля. Если Украина сможет удержать инициативу и вернуть все больше оккупированных территорий, поражение России является не только возможным, но и вероятным", — отметил эксперт.

Вместе с тем Вершбоу считает, что война еще далека от завершения и будет продолжаться до следующего года.

"Но война далека от завершения и, вероятно, будет продолжаться до 2023 года. Путин остается непоколебимым и не демонстрирует никаких признаков отказа от начальных военных целей России. Несмотря на колоссальные потери России на поле боя, ее материально-технические неудачи и падение морального духа ее войск, Россия все еще имеет значительные силы и технику, которые она может использовать, пытаясь отыграть некоторые достижения Киева и консолидировать контроль над Донбассом. Кроме того, российские лидеры без колебаний используют дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы терроризировать украинское население и уничтожать гражданскую инфраструктуру в качестве мести за унизительное поражение в Харькове. Политическая поддержка войны в России остается стабильной", — считает бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности и экс-заместитель генсека НАТО.

В то же время он также добавляет, что нужно будет еще много украинских побед, прежде чем Путин почувствует давление, чтобы прекратить войну, и будет искать выход путем переговоров.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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