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Экс-посол США Хербст раскритиковал позицию Байдена по поводу войны в Украине: "Признак робкости"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Экс-посол США Хербст раскритиковал позицию Байдена по поводу войны в Украине: "Признак робкости"

Фото: Associated Press

Гербст подчеркнул, что команда Байдена не готова к четким решениям.

Экс-посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст считает, что администрация президента Байдена недостаточно поддерживает Украину и посылает нечеткие заявления относительно российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Если бы Байден говорил, что российская война против Украины представляет большую угрозу интересам США. Это — угроза американской безопасности и процветанию. И если бы Байден говорил об этом и в это же время говорил, что цель США — победа Украины или российское поражение, он мог бы получить еще большую поддержку в США. Потому что в Америке поддерживают Украину. И тогда он бы отправлял все, что нужно Украине.Но он и его команда не готовы так выражаться.Это еще одна часть их робкости", – объяснил бывший посол США в Украине.

Напомним, Хербст считает, что Украина смогла бы устроить успешное наступление, которое привело бы к поражению Кремля, если бы США передавали всю необходимую для этого военную технику и вооружение.

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Дата публикации
Просмотры
539
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