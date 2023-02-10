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Экс-посол США в Украине назвал главную причину сдержанности в поставках Западом оружия, сравнив Путина с крысой

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Экс-посол США в Украине назвал главную причину сдержанности в поставках Западом оружия, сравнив Путина с крысой

Фото: ТСН.ua

Кремль намеренно распространяет дезинформацию о готовности Путина применить ядерное оружие как последний аргумент.

В странах Запада существует убеждение, что загнанный, как крыса в угол, президент Российской Федерации Владимир Путин может применить ядерное оружие. Именно это сдерживает правительства западных стран от поставок Украине более мощного оружия.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст.

По его словам, Путин хорошо понимает психологию западных лидеров и использует против них откровенный блеф.

"Существует огромная кампания по дезинформации о том, что Путин, как загнанная в угол крыса, – эту метафору развивают высокопоставленные чиновники в России, – готов применить ядерное оружие. И к сожалению, этот блеф достигает определенных успехов", – отметил Джон Хербст.

Бывший посол США считает, что именно это является главной причиной "той жалкой робости" как в Белом доме, так и в правительствах других западных стран.

Напомним, британский министр обороны Бен Уоллес заявляет, что не стоит ожидать немедленной передачи Украине истребителей. Процесс может занять месяцы.

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Дата публикации
Просмотры
1666
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