Экс-прокурор, сбивший насмерть скутеристку, утверждает, что не пил, а авария произошла из-за собаки

Судья постановил взять подозреваемого под стражу на 2 месяца без права на залог.

Суд в Ровенской области избрал меру пресечения экс-прокурору, который устроил смертельную аварию. Мужчина на кроссовере догнал и насмерть сбил 35-летнюю мать троих детей, которая ехала на скутере. От травм женщина скончалась на месте. Водитель — а им оказался бывший прокурор, а сейчас — адвокат — пытался сбежать. К тому же был нетрезв.

О том, как проходило судебное заседание — 10 сентября говорится в сюжете ТСН.16: 45.

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В зале заседаний по обе стороны выступали — и сторона защиты, и сторона обвинения — это коллеги подозреваемого. Ведь он еще в прошлом году работал в прокуратуре, а до настоящего момента занимался адвокатурой. Теперь же на скамье подсудимых просил отпустить его под домашний арест. Зато прокуроры ходатайствовали взять его под стражу.

"Лицо сейчас является действующим адвокатом. Кроме того, лицо до 2020 года было действующим работником органов прокуратуры, имеет достаточное количество связей, а поэтому имеет возможность влиять на субъектов, осуществляющих досудебное расследование, экспертов, свидетелей", — отметила прокурор отдела прокуратуры Ровенской Олеся Маркова.

Смертельная авария произошла накануне. Водитель кроссовера догнал и сбил мать троих детей, которая возвращалась с работы на скутере. По словам родственников, он машиной еще протянул женщину с двухколесным метров 30. Потом, говорят в полиции и прокуратуре, пытался сбежать. Его задержали патрульные. И они, и родственники погибшей свидетельствовали, он был с признаками опьянения. Не пил — утверждает подозреваемый. Авария, мол, произошла из-за собаки в салоне.

"Я не понимаю, все произошло в одно мгновение. У меня на переднем сиденье сидела собака, она мне прыгнула на ноги, я отвлекся. В этот момент я услышал только удар, я даже не понял, что произошло", — рассказал подозреваемый Иван Скобух.

Круглосуточный домашний арест просили подозреваемый и адвокат. Уверяли, что никоим образом ни на следствие, ни на свидетелей Скобух влиять не будет. Более того, говорят, инкриминируемая статья "нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которая привела к смерти потерпевшей", является преждевременной. Потому что еще ждут результаты экспертизы.

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"Мы отрицаем факт пребывания подозреваемого в алкогольном опьянении. Подозреваемый действительно уехал с места совершения ДТП после чего добровольно остановился. Никаких доказательств того, что произошло задержание, именно, что он пытался сбежать, также в запрос не добавлено", — отмечает защитник.

Также подозреваемый обещал помогать семье погибшей. Но несмотря на все сказанное, судья таки постановил взять подозреваемого под стражу на 2 месяца без права на залог. Это время он будет находиться в изоляторе временного содержания. Чтобы было безопасно, его в СИЗО не повезут, так как он — экс-прокурор и адвокат. Если его вину докажут, то ему грозит до 10 лет за решеткой.

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