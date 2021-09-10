Экс-прокурору, сбившему насмерть женщину в Ровенской области, светит 10 лет

Экс-прокурору, сбившему насмерть женщину в Ровенской области, светит 10 лет

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Бывшему прокурору, который накануне совершил смертельную аварию на Ровенщине, объявили подозрение.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 сентября.

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Следователи готовят ходатайство, чтобы суд избрал ему меру пресечения. Просят два месяца ареста.

Мужчина насмерть сбил 35-летнюю женщину, которая ехала на скутере. От полученных травм она скончалась на месте. 38-летний водитель пытался скрылись. Его догнали и задержали патрульные.

В нем узнали бывшего прокурора, а ныне — адвоката Ивана Скобуха. За рулем он был пьян. Сейчас задержанный — в изоляторе временного содержания.

За смертельную аварию ему грозит до 10 лет за решеткой. У погибшей женщины остались трое детей.

"С нами ни один адвокат не хочет работать из-за того, что это все его друзья. Я не знаю, что делает, куда обращаться", — сказала Людмила Боровик, сестра погибшей.

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