Экс-прокурора, насмерть сбившего 35-летнюю женщину на скутере, выпустили из СИЗО

Авария произошла в начале сентября.

Экс-прокурора и адвоката, который насмерть сбил многодетную мать в Ровенской области, суд отправил под домашний арест. А все потому, что за два месяца так и не сделали экспертизу, подтверждающую, был ли подозреваемый пьян.

О том, почему так произошло – 2 ноября идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Авария произошла в начале сентября. 35-летняя Олеся Генько возвращалась по трассе на скутере с работы домой. Сзади ее догнал кроссовер и сбил насмерть. Как говорят копы – водитель еще и пытался скрыться.

"Буквально 3 минуты хватило патрульным, чтобы его догнать, заблокировать и задержать. Водитель находился с признаками алкогольного опьянения", — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Ровенщины Оксана Юрченко-Погореляк.

Сестра погибшей Людмила Боровик также утверждает, что мужчина был пьян.

"Он ее 30 метров тянул на багажнике вместе со скутером. Там на ней места живого не было", – рассказывает женщина.

За рулем кроссовера был в прошлом прокурор, а ныне адвокат Иван Скобух. Утверждал, что не пил.

"Я не понимаю, все произошло в мгновение ока. У меня на переднем сиденье сидела собака, она мне прыгнула на ноги, я отвлекся. В этот момент я услышал только удар, я даже не понял, что произошло", — рассказал подозреваемый Иван Скобух.

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После аварии его отправили в изолятор временного содержания. Но сейчас 2 месяца под стражей истекают. Адвокаты просят отпустить подозреваемого под домашний арест.

"Мы боимся, чтобы его сейчас не выпустили. У него есть связи. Он может сейчас выйти, сделать или подделать (документ — Ред.), что он был трезв на момент ДТП", — говорит племянница погибшей Екатерина Степанюк.

В свою очередь защитник подозреваемого Виктор Микулин уверен, что подозрение, объявленное Скобуху, необоснованно, поскольку стороной обвинения никаких доказательств подтверждения состояния опьянения не предоставлено.

А предоставлять, как оказалось, нечего.

Адвокат потерпевших Вадим Топольский отмечает, что одна из самых весомых экспертиз относительно того, находился ли он все же в состоянии алкогольного опьянения — не сделана.

В областном бюро судмедэкспертизы в очереди на проведение экспертиз на алкоголь или наркотики лежат сотни дел, но с начала сентября здесь не провели ни одного исследования из-за отсутствия реактивов.

"Сначала не было финансирования, за что закупить. Когда появилось финансирование – на фирме в Киеве, единственной предоставляющей по Украине такие растворы, ответственный человек был в отпуске", – объясняет и.о. руководителя Ровенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслав Никонов.

Новости Ровенской области: экс-прокурора, насмерть сбившего многодетную мать, отпустили домой

Эксперты о задержке следователям не отчитывались, а те – якобы не интересовались. То, что об экспертизе якобы забыли - выяснилось уже на суде.

Так что Скобуха отпускают под домашний арест.

Родственники погибшей женщины возмущены и считают решение суда не справедливым. Адвокат потерпевших говорит: будет оспаривать решение. В бюро судмедэкспертизы обещают вскоре сделать исследование.

Дочь погибшей Олеси Генько едва сдерживает слезы. После смерти мамы пытается успокоить младшего брата. У погибшей женщины осталось трое детей.

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