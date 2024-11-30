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Экс-работница ЗАГСа "вышла замуж" за пропавшего без вести воина и получила 2 млн грн выплат: громкая афера

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Экс-работница ЗАГСа "вышла замуж" за пропавшего без вести воина и получила 2 млн грн выплат: громкая афера

Апелляционный суд принял решение по делу о "браке" эксработницы ЗАГСа и пропавшего без вести воина

Бывшая жена военного судится с "новой женой" военного из-за выплат.

В Украине суд рассматривает брачную аферу, когда бывшая работница ЗАГСа якобы вышла замуж за пропавшего без вести и получает выплаты в размере 100 тысяч гривен ежемесячно. И это при том, что родители воина ничего не знают и никогда не видели этой невестки.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.

За этим делом ТСН следит уже почти год. Истица - бывшая жена пропавшего без вести военного, ответчица - утверждает, что сейчас она законная жена, следовательно, получает все его выплаты.

Ольга – бывшая жена военного / ©
Ольга – бывшая жена военного

Бывшая жена военного Ольга выступает представителем дочери - общего с экс-супругом ребенка, который и должен получать выплаты отца. Она говорит, что ответчица оформила фиктивный брак задним числом, чтобы получать за немалую сумму. Суд первой инстанции признал брак незаключенным. Далее началась судебная волокита с апелляцией. Речь идет, в частности, о тех доказательствах, которые невозможно было предоставить во время судебных слушаний первой инстанции. Таких доказательств у адвоката соответствия нет. Суд отклоняет одно ходатайство за другим. Несмотря на это, защитница забрасывает апелляционный суд новыми ходатайствами.

"Суд посовещавшись на месте постановил Биднюк Яне Всеволодовне и ее представителю отказать в удовлетворении ходатайства о присоединении указанных доказательств. Суд не будет их перечислять, потому что это документы на 100 листах", - сказал судья. 

То есть 100 листов доказательств, которые почему-то не были предоставлены во время судебных заседаний первой инстанции. Судья спрашивает Яну Биднюк о деталях дня заключения брака. На этот раз судебное заседание длилось 4 часа. И суд постановил отклонить апелляционную жалобу Яны Биднюк и оставить решение Днепровского суда без изменений. А именно - признать брак незаключенным.

А что же с выплатами пропавшего без вести?

Яна Биднюк, обвиняемая в брачной афере / ©
Яна Биднюк, обвиняемая в брачной афере

"Но для того чтобы восстановить те выплаты боевого содержания пропавшего без вести отца мне надо, чтобы военная часть приняла соответствующее решение", - говорит адвокат истицы Екатерина Кукарека. 

Адвокат истицы говорит - военная часть не прекратила начислять Яне Биднюк по 100 тысяч гривен ежемесячно.

"И это воинская часть сделала уже после вынесения решения суда первой инстанции. Вопрос выплат в период, когда Биднюк уже их получала с мая 2023 года по июнь 24 года - это более чем полтора миллиона гривен, которые Биднюк получила незаконно. И теперь уже с июня по ноябрь - это еще 500 тысяч", - говорит адвокат. 

Заседание суда по иску бывшей жены военного / ©
Заседание суда по иску бывшей жены военного

Адвокат надеется, что после решения апелляционной инстанции – военная часть прислушается к решению суда и остановит выплаты в пользу Яны Биднюк.

Все остальные вопросы, а именно кто сделал подпись вместо военного, как перечислить выплаты, и возможно ли вернуть ребенку 2 миллиона гривен от человека, который называет себя новой женой его отца, были ли к этой схеме причасны работники Министерства юстиции – все это уже будут рассматривать в уголовном производстве.

Тайно вышла замуж за военного ради выплат? Продолжение резонансного расследования

Тайно вышла замуж за военного ради выплат? Продолжение резонансного расследования

Ранее родители военного рассказали ТСН, что они ничего не знают о "новой жене" своего сына, пропавшего без вести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВОСТИ ЗА ВЕЧЕР 29 НОЯБРЯ — ПЯТНИЦА

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