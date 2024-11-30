Экс-работница ЗАГСа "вышла замуж" за пропавшего без вести воина и получила 2 млн грн выплат: громкая афера

В Украине суд рассматривает брачную аферу, когда бывшая работница ЗАГСа якобы вышла замуж за пропавшего без вести и получает выплаты в размере 100 тысяч гривен ежемесячно. И это при том, что родители воина ничего не знают и никогда не видели этой невестки.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.

За этим делом ТСН следит уже почти год. Истица - бывшая жена пропавшего без вести военного, ответчица - утверждает, что сейчас она законная жена, следовательно, получает все его выплаты.

Ольга – бывшая жена военного

Бывшая жена военного Ольга выступает представителем дочери - общего с экс-супругом ребенка, который и должен получать выплаты отца. Она говорит, что ответчица оформила фиктивный брак задним числом, чтобы получать за немалую сумму. Суд первой инстанции признал брак незаключенным. Далее началась судебная волокита с апелляцией. Речь идет, в частности, о тех доказательствах, которые невозможно было предоставить во время судебных слушаний первой инстанции. Таких доказательств у адвоката соответствия нет. Суд отклоняет одно ходатайство за другим. Несмотря на это, защитница забрасывает апелляционный суд новыми ходатайствами.

"Суд посовещавшись на месте постановил Биднюк Яне Всеволодовне и ее представителю отказать в удовлетворении ходатайства о присоединении указанных доказательств. Суд не будет их перечислять, потому что это документы на 100 листах", - сказал судья.

То есть 100 листов доказательств, которые почему-то не были предоставлены во время судебных заседаний первой инстанции. Судья спрашивает Яну Биднюк о деталях дня заключения брака. На этот раз судебное заседание длилось 4 часа. И суд постановил отклонить апелляционную жалобу Яны Биднюк и оставить решение Днепровского суда без изменений. А именно - признать брак незаключенным.

А что же с выплатами пропавшего без вести?

Яна Биднюк, обвиняемая в брачной афере

"Но для того чтобы восстановить те выплаты боевого содержания пропавшего без вести отца мне надо, чтобы военная часть приняла соответствующее решение", - говорит адвокат истицы Екатерина Кукарека.

Адвокат истицы говорит - военная часть не прекратила начислять Яне Биднюк по 100 тысяч гривен ежемесячно.

"И это воинская часть сделала уже после вынесения решения суда первой инстанции. Вопрос выплат в период, когда Биднюк уже их получала с мая 2023 года по июнь 24 года - это более чем полтора миллиона гривен, которые Биднюк получила незаконно. И теперь уже с июня по ноябрь - это еще 500 тысяч", - говорит адвокат.

Заседание суда по иску бывшей жены военного

Адвокат надеется, что после решения апелляционной инстанции – военная часть прислушается к решению суда и остановит выплаты в пользу Яны Биднюк.

Все остальные вопросы, а именно кто сделал подпись вместо военного, как перечислить выплаты, и возможно ли вернуть ребенку 2 миллиона гривен от человека, который называет себя новой женой его отца, были ли к этой схеме причасны работники Министерства юстиции – все это уже будут рассматривать в уголовном производстве.

Тайно вышла замуж за военного ради выплат? Продолжение резонансного расследования

Ранее родители военного рассказали ТСН, что они ничего не знают о "новой жене" своего сына, пропавшего без вести.

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