Экс-разведчик России – о видео с казнью оккупантами бойца ВСУ: "Инициируют" нового рекрута"

Цель врага – чтобы его новобранцы не сдавались в плен и воевали вместе с ними до конца.

На видео с казнью украинского военнопленного оккупанты "инициируют" нового рекрута, чтобы тот запачкал руки кровью и не сдавался в плен, воюя на стороне захватчиков до конца.

Об этом в беседе с военным корреспондентом Андреем Цаплиенко рассказал перешедший на сторону Украины экс-офицер Главного разведуправления России Владислав Аммосов.

Журналист проанализировал видео с казнью украинского защитника и в сюжете ТСН обратил внимание на реакцию российских пропагандистов, защищающих и оправдывающих армию оккупантов.

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"Но главное для нас – таким образом они признают факт, что именно россияне совершили это военное преступление. Готовое свидетельство для международного трибунала", – отметил Цаплиенко.

Ведущая Алла Мазур обратила внимание на то, что видео с казнью украинского военнопленного не новое, ведь в кадре видна зелень. Она поинтересовалась, кому выгодно было выложить это видео сейчас?

"Я так понял, они "инициируют" нового рекрута, чтобы он испачкал руки кровью. Что он должен быть до конца с ними, чтобы он и в плен не сдавался, и воевал с ними до конца, и чтобы не было обратной дороги из войска", – объяснил экс-офицер ГРУ России.

Он добавил, что в российских войсках есть специальные подразделения, отслеживающие уровень настроений и боеспособности подразделений.

"Когда начинается "расстройство и беспорядок" среди "мобиков", например. Им это видео показали, и они сразу понимают, что и они не берут в плен, и их в плен не будут брать", — отметил Аммосов.

То есть РФ публикацией этого видео в ожидании контрнаступления ВСУ пытается поднять боевую стойкость своих подразделений.

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Напомним, ГУР Минобороны Украины предварительно установило участников и исполнителя казни украинского военнопленного. Известно разведке и место, где было совершено это военное преступление.

Ранее сообщалось, что за казнью могут стоять наемники ЧВК "Вагнер", ведь один из бывших боевиков компании узнал на выложенном видео своих "коллег". Владелец компании Евгений Пригожин исключает такую возможность.

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