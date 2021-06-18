Экс-советник Путина заявил о "слабости" Байдена и дал советы Украине

Илларионов считает, что Байден "не способен отстаивать самые элементарные вещи".

Глава Российской Федерации Владимир Путин во время саммита в Женеве на собственном опыте "убедился, насколько слабым является нынешний президент США" Джо Байден.

Об этом бывший советник российского лидера Андрей Илларионов заявил 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Личная слабость Байдена, которую можно было видеть через камеры, доклады, Путину стала ясна из непосредственного контакта. Они провели несколько часов вместе. И для Путина самый главный факт для принятия любых его решений - что из себя представляет действующий президент США, на какие шаги он способен и на какие шаги он не способен", - отметил он

Политик высказал мнение о том, что глава американского государства "не способен отстаивать самые элементарные вещи".

"Крыша" Байдена оказался очень дырявой. Под "крышей" предыдущего президента США Украина получала 415 млн долларов военной помощи в год. Под "крышей" этого президента помощь была сокращена до 125 млн", — пояснил свое утверждение Илларионов.

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Он добавил, что во времена Трампа "на линии разграничения погибал в среднем один украинский военнослужащий в месяц", а с момента инаугурации Байдена "их погибает 12 человек в месяц".

"При предыдущем президенте строительство "Северного потока-2" было заморожено на целый год и возобновилось только 24 января — через 5 дней после инаугурации Байдена", — отметил советник Путина.

По его словам, для защиты Украины важны союзники, и США являются важнейшим из них. Однако "есть проблема с решимостью нынешнего президента Америки предоставлять хотя бы ту помощь, которую оказал Буш, когда началось вторжение российских войск на территорию Грузии".

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Илларионов посоветовал украинскому правительству "продолжать работу с союзниками", используя, в частности, "нетрадиционные методы уговоров, которые сейчас и применяет президент Зеленский".

"Главная линия обороны все равно проходит в Украине — нужно усиливать обороноспособность страны на всех уровнях. Самый главный фактор — защита страны самими украинцами. Зеленский несколько дней назад сказал: "Мы не сдадимся!". Это самое главное. Необходимо мобилизовать все ресурсы, чтобы не сдаваться", — подытожил он.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал разговор президентов США и РФ "предметным". "Президент Байден четко заявил Путину, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", — отметил глава МИД.

Советник Путина подытожил основные моменты украинского вопроса в контексте встречи "Байден-Путин"

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