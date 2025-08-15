Экс-советник Трампа объяснил, как заставить Путина закончить войну в Украине

Путин

Реклама

Бывший советник Трампа по национальной безопасности, американский политик и дипломат Джон Болтон считает, что заставить Путина закончить войну в Украине можно только на поле боя.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Джон Болтон объяснил, как можно заставить Путина закончить войну в Украине на приемлемых условиях.

Реклама

«Думаю единственный способ заставить Россию рассматривать мир приемлемый для Украины — это успех на поле боя. Это означает больше и лучше скоординированной помощи и стратегию, чтобы достичь того, что каждый декларирует член НАТО. Если Путин думает, что от продвигается на фронте — его не остановят санкции от США, он будет продолжать войну на истощение, чтобы сломать Украину», — сказал он.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТРАМП устал от РАЗГОВОРОВ с ПУТИНЫМ? Экс-советник по нацбезопасности БОЛТОН о встрече на Аляске

Напомним, Трамп и Путин встретились на Аляске