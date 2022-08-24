Экс-заместитель госсекретаря рассказал, что может стать переломным моментом в войне

Решающим фактором в войне может стать оказанная Украине военная помощь. Впрочем, ее, считает бывший помощник госсекретаря США по демократии Дэвид Крамер, следует значительно увеличить.

Такое мнение Дэвид Крамер высказал в комментарии ТСН.ua.

Кроме того, он подвергает сомнению способность России поддерживать войну в Украине в течение длительного периода времени. Крамер говорит, что важно поддерживать высокий моральный дух среди украинцев, а снижать моральный дух российской стороны.

"Поворотным моментом может стать то, что российские силы откажутся выполнять приказы после того, как украинские силы уничтожат их склады боеприпасов и командные центры, что, в свою очередь, подвергнет эти силы влиянию украинской артиллерии. У России проблемы с содержанием своего персонала для этой войны."Вагнер", как сообщается, набирает узников (наемников из российских тюрем — Ред.) для отправки на линию фронта. Это не признак выигрышной стратегии", — подчеркнул американский эскчиновник.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение о том, что диктатор России Владимир Путин не остановится, поскольку поставил на карту все. Путин будет пытаться довести войну против Украины до "логического конца".

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