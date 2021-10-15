Эксгумация врачебных дел: чтобы доказать врачебную ошибку, убитой горем маме пришлось выкопать тело сына

Результаты независимой экспертизы возмутили даже представителей Минздрава. Потому что с тела исчезли внутренние органы.

ТСН.Тиждень узнал, почему в Украине почти невозможно доказать врачебную ошибку. И почему, чтобы доказать убийство собственного сына, маме военнослужащего и хирурга Олега Бенцы с Тернопольщины пришлось согласиться на эксгумацию тела.

Эта жуткая история началась год назад. Военнослужащий и хирург Олег Бенца почувствовал боли в животе, у него была острая форма панкреатита. За помощью он обратился в больницу, которой доверял больше всего и где знал всех, потому что работал там сам, прежде чем ушел воевать на фронт. С момента, когда он переступил порог больничной палаты, пройдет 2 суток. 38-летний Олег Бенца умрет — и причину смерти будут устанавливать целый год.

"Факторы, которые могли повлиять на развитие осложнения — отсутствие реальной диагностики и патологического состояния, неадекватная диагностика, отсутствие дополнительных методов диагностики узи, неправильное толкование лабораторных исследований" — это потом, после смерти мужчины, констатирует Дмитрий Дзюба эксперт клинико-экспертной комиссии Минздрава.

Чтобы найти виновных в смерти сына, Анна Бенца согласилась на отчаянных метод — эксгумацию тела. ТСН.Тиждень узнал результаты независимой экспертизы. Они возмутили даже экспертов с Минздравом. Потому что с тела исчезли внутренние органы.

"Когда была проведена эксгумацию тела, что кстати очень редкий случай, обнаружили, что отсутствуют в теле именно те органы, которые и должны были быть исследованы патологоанатомам, как одна из причин смерти мужчины", — рассказал Олег Мицик, адвокат потерпевшей .

То есть кто-то вытащил из тела умершего все внутренности, что уменьшает шансы матери доказать халатность врачей. Однако до суда дело таки дойдет. И это медицинское детектив может стать прецедентом для Украины. Чем завершится эта история? И удастся ли эксгумировать врачебные ошибки в этом деле.

Эксклюзивные кадры и шокирующие подробности резонансного дела смотрите в воскресенье, в 19:30, в ТСН.Тижжень с Аллой Мазур.

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