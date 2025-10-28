Экшн на Дарницкой площади в Киеве: "Рэмбо" разбил авто и пошел в кулачный бой (видео)

Драка на дороге / © pixabay.com

Реклама

В Киеве на Дарницкой площади произошел инцидент, начавшийся как обычный дорожный конфликт, но быстро переросший в настоящий «экшн» с повреждением автомобиля и дракой.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, по предварительным данным, конфликт между двумя водителями возник из-за нарушения Правил дорожного движения одним из участников.

Как сообщают очевидцы, один из водителей, которого уже успели окрестить «Рембо», сначала разбил стекло автомобиля оппонента, а затем вступил с ним в кулачный бой.

Реклама

На место происшествия оперативно прибыли полиция после вызова на 102.

По информации полиции, участники конфликта не нанесли друг другу серьезных телесных повреждений.

«Было обращение на 102 и зарегистрировано заявление, предварительно конфликт произошел из-за нарушения ПДД одним из водителей, телесные повреждения друг другу не нанесли, разбиты стекла одного из авто», рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

В настоящее время зарегистрировано соответствующее заявление.

Реклама

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного инцидента, который привел к драке и повреждению имущества.

Дата публикации 15:27, 28.10.25 Количество просмотров 28 В Киеве дорожный конфликт перерос в драку и погром автомобиля

Напомним, в Киевской области произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались. За рулем автомобиля Opel находился 15-летний подросток. Детали этой трагедии шокируют.