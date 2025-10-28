- Дата публикации
Экшн на Дарницкой площади в Киеве: "Рэмбо" разбил авто и пошел в кулачный бой (видео)
В Киеве ссора водителей переросла в драку: один из водителей, которого уже успели окрестить «Рэмбо», сначала разбил стекло автомобиля оппонента, а затем вступил с ним в кулачный бой.
В Киеве на Дарницкой площади произошел инцидент, начавшийся как обычный дорожный конфликт, но быстро переросший в настоящий «экшн» с повреждением автомобиля и дракой.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, по предварительным данным, конфликт между двумя водителями возник из-за нарушения Правил дорожного движения одним из участников.
Как сообщают очевидцы, один из водителей, которого уже успели окрестить «Рембо», сначала разбил стекло автомобиля оппонента, а затем вступил с ним в кулачный бой.
На место происшествия оперативно прибыли полиция после вызова на 102.
По информации полиции, участники конфликта не нанесли друг другу серьезных телесных повреждений.
«Было обращение на 102 и зарегистрировано заявление, предварительно конфликт произошел из-за нарушения ПДД одним из водителей, телесные повреждения друг другу не нанесли, разбиты стекла одного из авто», рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
В настоящее время зарегистрировано соответствующее заявление.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного инцидента, который привел к драке и повреждению имущества.
