Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
857
Время на прочтение
1 мин

Экшн на Дарницкой площади в Киеве: "Рэмбо" разбил авто и пошел в кулачный бой (видео)

В Киеве ссора водителей переросла в драку: один из водителей, которого уже успели окрестить «Рэмбо», сначала разбил стекло автомобиля оппонента, а затем вступил с ним в кулачный бой.

Авторы публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Драка на дороге

Драка на дороге / © pixabay.com

В Киеве на Дарницкой площади произошел инцидент, начавшийся как обычный дорожный конфликт, но быстро переросший в настоящий «экшн» с повреждением автомобиля и дракой.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, по предварительным данным, конфликт между двумя водителями возник из-за нарушения Правил дорожного движения одним из участников.

Как сообщают очевидцы, один из водителей, которого уже успели окрестить «Рембо», сначала разбил стекло автомобиля оппонента, а затем вступил с ним в кулачный бой.

На место происшествия оперативно прибыли полиция после вызова на 102.

По информации полиции, участники конфликта не нанесли друг другу серьезных телесных повреждений.

«Было обращение на 102 и зарегистрировано заявление, предварительно конфликт произошел из-за нарушения ПДД одним из водителей, телесные повреждения друг другу не нанесли, разбиты стекла одного из авто», рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

В настоящее время зарегистрировано соответствующее заявление.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного инцидента, который привел к драке и повреждению имущества.

Напомним, в Киевской области произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались. За рулем автомобиля Opel находился 15-летний подросток. Детали этой трагедии шокируют.

