Эксклюзивное интервью Владимира Зеленского: смотрите онлайн на ТСН.ua

Эфир начнется сразу после вечернего выпуска ТСН.

В пятницу, 10 декабря, сразу после выпуска ТСН на телеканале "1+1" в 20.15 смотрите эксклюзивное интервью президента Украины Владимира Зеленского. Онлайн-трансляция будет на сайте ТСН.ua.

Глава государства раскроет подробности своего разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся 9 декабря.

Напомним, накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который длился около полтора часа. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах.

После разговора в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора Байдена с Зеленским. ТСН.ua собрал главное о разговоре двух президентов.

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