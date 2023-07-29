Эксклюзивный прогноз погоды на август в Украине: когда лето скажет нам "до свидания"

Почти две трети лета 2023 позади, остался последний месяц – август. За июль день уже стал на час короче, в августе он уменьшится еще на 1,5 часа или в среднем по стране до 13,5 часов. В старину по этому поводу говорили: "Петр и Павел (у православных христиан день этих святых празднуют 12 июля) день на час уменьшили, а Илия-пророк (2 августа) полтора часа потянул".

Какова будет погода в августе этого года, выяснил сайт ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor (бывший gismeteo) и sinoptik.

Укргидрометцентр: Август – как июль

По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык, нынешний август ожидается похожим на июль, особенно в начале.

"Будем неустойчивая погода, температурные "качели", два-три дня достаточно теплой погоды, потом дожди, холод на день-два, далее снова потепление, – говорит Владислав Билык. – Месяц не будет засушливым, как, например, прошлый июнь, дожди прогнозируются в пределах нормы. Погодные катаклизмы будут, без них летом никак невозможно, это типичные явления для наших широт, но правильнее их назвать сложными погодными условиями, это бури, шквалы, град, ливни. Максимум за трое суток, но то, что сложных погодных условий в августе нужно ждать везде, безусловно".

Самая высокая температура воздуха в августе – 42 градуса тепла. Она раньше наблюдалась во всех регионах, кроме западных (за исключением Тернопольщины) и северных (кроме Черниговщины). В этом году вероятность такой экстремальной жары также значительна.

Вероятность экстремальной жары в августе значительна. / Фото: Associated Press

Самая низкая температура в августе – 2 градуса мороза. Она зафиксирована в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях. Но и в других областях, кроме центральных и южных, в конце месяца возможны заморозки.

По данным Укргидрометцентра, падений за август выпадет 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, или 80-100% от нормы. Это столько же, как и в июле. Но по регионам количество осадков будет разным: в Херсонской области и на западе Крыма – всего 24-28 мм, в Карпатах местами более 120 мм, или в пять раз больше.

Погодные сайты: Лета хватит всем

По обобщенному прогнозу погодных сайтов, август в разных регионах страны начнется неодинаково: если, например, на западе неделю будут лить дожди и прохладно, то на востоке и юге в это время ожидается сухая жаркая погода. Впоследствии потеплеет везде и почти весь месяц будет жарким, а периодические дожди – быстротечными и теплыми.

Запад

В первую неделю августа жителям запада Украины – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – лучше не выходить из дома без зонтов. А 6 августа вообще ожидается "дождевой апокалипсис" и похолодание с 23-25 до 16-18 градусов. Летнее тепло вернется в регион 8-9 августа, температура днем повысится до 25-29 градусов.

Еще одно похолодание до +20-22 градусов с небольшими осадками и "дождевым апокалипсисом-2" прогнозируется на западе в период с 16 по 20 августа. Дальше "температурные качели" снова пойдут вверх, а небо станет безоблачным. Закончится август не по-летнему, 31 числа погода уже ожидается осенней – дождет и похолодает до +20 градусов.

На западе Украины в конце августа ожидаются дожди. / Фото: pixabay.com

Север

На севере Украины август начнется по-разному: на Волыни и Ровенщине первые пять дней будут солнечными и теплыми, а ливни с грозами и даже градом ожидаются здесь только 6-7 августа. На Сумщине, напротив, первые три дня будет лить и греметь, дальше придет на две недели жаркая и сухая погода с температурой до +30 градусов и выше.

А географически расположенные между ними Житомирская, Черниговская и Киевская области состоятся "легким испугом": дожди будут почти всю первую неделю, но кратковременны, а температура воздуха комфортна, 23-26 градусов тепла. В середине и почти до конца месяца погода прогнозируется пестрой: то дождь, то солнце, но теплое.

Дневная температура будет в пределах +24-29 градусов, только 20 августа Черниговщину и Киевщину накроет кратковременный циклон с севера, который принесет ливни и понижение температуры до +16-18 градусов. В последний день августа осень придет и в северные области: дождь и +20.

Центр

В центре страны – Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, области – август ожидается сухим и жарким. Чуть больше осадков выпадет в Винницкой и Черкасской областях, особенно в начале месяца. Однако в дальнейшем интернет-синоптики видят лишь редкие кратковременные дожди и температуру днем от 24 до 30 градусов тепла.

Самое жаркое и сухое будет на Днепропетровщине, здесь дневная температура будет частенько достигать +33-34 градуса. Кстати, день 31 августа в центральных регионах ожидается пожилым, а не осенним.

Восток

В трех восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – будет сильная жара почти весь месяц. И это при почти полном отсутствии осадков. Дожди увлажнят землю лишь в первые дни августа и кое-где выпадут с 15 по 20 число. Они принесут с собой комфортабельные +25-26 градусов, но ненадолго. В другие дни температура воздуха будет держаться днем +30 градусов, а в Луганской области в первую неделю августа может быть даже +35 и выше.

В Луганской области в первую неделю августа может быть даже 35 и выше.

Чуть прохладнее во второй половине августа станет только на Харьковщине, то есть уже не +30, а только "+24-25". Лето скажет "до свидания" по календарю, 31 августа.

Юг

На юге Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – почти весь август прогнозируется теплым и сухим. Одесситам, учитывая близость Черного моря, будет комфортнее всего: морской бриз не позволит солнцу прогреть воздух выше +30. Прогнозируются еще четыре периода теплых коротких дождей: 1-2, 12-13, 16-17 и 20-21 августа, которые, впрочем, не смогут существенно снизить температуру.

А вот жителям трех других областей и Крыма зонтики понадобятся разве что для защиты от солнца, все же в большинстве дней будет +30-34 в тени. Лето уйдет из региона по календарю плюс один день: не 31 августа, а 1 сентября.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются мало. Синоптики обещают украинцам жаркий грозовой август с осадками в пределах нормы. Интернет-расчеты прогнозируют тёплую погоду на западе и севере страны и жару в других регионах.

С дождями наоборот: в южных и восточных областях сухо, в западных мокрее, чем хотелось бы.

Напомним, ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине до конца июля.

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