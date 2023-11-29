Эксклюзивный прогноз погоды на декабрь: будут ли сильные морозы и где снег выпадет на Новый год

Не за горами декабрь, но кажется, что ноябрь передал ему погодную "эстафету" досрочно, достаточно вспомнить недавний снежный апокалипсис, который накрыл юг и центр Украины. День стал намного короче, за ноябрь он сократился почти на час, до восьми с половиной часов.

Еще полчаса светового дня "съест" декабрь, но после Рождества, 25 декабря, солнце уйдет на лето, день начнет увеличиваться. В народе говорят: солнце - на лето, зима - на мороз.

Действительно ли в этом году так произойдет так, какой будет погода в декабре, выяснял ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Температурные "качели", метели, туманы

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в котором она оказалась близкой к норме.

В цифрах это от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), то есть на 6-8 градусов холоднее, чем в ноябре.

"Непогода, которую в конце ноября принес циклон с юго-запада, вскоре закончится, и в первой половине декабря погода станет более благоприятной, температура ожидается близкой к среднемесячной, - говорит Анатолий Прокопенко, - Нынешние теплые зимы отличаются активизацией южных и юго-западных циклонов, которые приводят к метелям, налипанию мокрого снега, сильным ветрам. Еще одна особенность - температурные "качели", то есть резкие колебания температуры, из-за которых возможны густые туманы. Все это будет в декабре, в основном в его второй половине. Вероятность суровых морозов, до минус 20 градусов, в декабре есть, но незначительная".

В декабре вероятно не будет суровых морозов / Фото: Unsplash

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре в большинстве областей составляет 32 градуса мороза, в восточных, северных областях и на Прикарпатье - 38 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны - минус 23 градуса. Абсолютный максимум температуры - 18 градусов тепла, на Прикарпатье и в южных областях до +20 градусов, на юге Крыма до +25 градусов.

Осадков в декабре выпадет в среднем 34-79 мм, в горах Крыма и в Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы. В пересчете на "чистый" снег это от 30 до 75 см в среднем по стране и до одного метра в Карпатах.

Погодные сайты: Везде будет по-разному

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что декабрь в Украине окажется неодинаковым для разных регионов. Так в западных и северных областях погода будет более прохладной и более солнечной, в других областях – более теплой и пасмурной. Дождей с мокрым снегом хватит всем, а вот настоящего снега – только жителям северных областей.

Запад

Для жителей западных областей - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая - декабрь начнется дождями с небольшим мокрым снегом и морозами: до -10-12 градусов ночью и до -3-5 градусов днем.

Самое зимнее будет на Львовщине, теплее всего - на Закарпатье и Буковине. Там осадки прекратятся 6-7 декабря, появится солнце, а дневная температура повысится до плюсовой. Во второй и третьей декадах дневная температура будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла, ночная - от 0 до 3 градусов мороза.

Львов зимой / Фото: pixabay.com

На Закарпатье будет теплее на 3-4 градуса. К тому же, во всех областях каждые два-три дня будет выпадать небольшой мокрый снег с дождем. Однако декабрь не ожидается слишком пасмурным, облачные дни будут чередоваться с днями, когда на небе будет видно солнце. Перед Новым годом везде установится небольшой круглосуточный "минус", но снежного покрова на земле, скорее всего, не останется.

Север

В северных областях - это Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Сумская - декабрь начнется с дождей с мокрым снегом, а 4-5 числа ожидается сильный снегопад. Температура понизится с нулевой до 5-7 градусов мороза днем и до 7-12 градусов мороза ночью. Больше всего осадков достанется Черниговщине и Киевщине - здесь снег будет валить непрерывно с 4 по 7 декабря.

А вот для Сумщины "снежных запасов" на небе останется немного. Да и морозы окажутся здесь не такими сильными - ночью минус 3-5 градусов, днем - минус 1-2.

Снегопад / Фото: Pexels

После 10 декабря начнется оттепель. Она продержится на Волыни и Ривненщине где-то три недели, а в остальных северных областях закончится через 5-7 дней. Однако во второй половине декабря и здесь сильных морозов ожидать не стоит: днем от 0 до -2 градусов, ночью -2-3. Весь месяц окажется пасмурным, почти ежедневно прогнозируются небольшие "снегодожди", последствиями которых станут постоянный гололед и гололедица на дорогах. Настоящий снег в новогоднюю ночь интернет-синоптики обещают лишь сумчанам.

Центр

В центре страны – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области – зимняя погода в начале декабря ожидается только в Винницкой области. Здесь 4-5 числа прогнозируется сильный снег и морозы: 1-2 градуса днем и до 5 градусов ночью.

Зима / Фото: pixabay.com

В остальных областях в первую неделю декабря погода будет скорее такой, как в ноябре: днем даже выше +5 градусов, ночью +1-2. Ну и традиционный дождь с мокрым снегом почти каждый день.

В дальнейшем температура выровняется по всему региону и весь месяц будет держаться на уровне 0-2 градуса тепла днем, 0-2 градуса мороза ночью. Мрачную картину дополнит сильная облачность и частые, пусть и незначительные, дожди с мокрым снегом.

Дождь будет идти и в новогоднюю ночь, так что в первый день нового года бесплатный каток жителям "центра" обеспечен.

Восток

Жителей востока Украины - это Харьковская, Донецкая и Луганская области - зима в декабре, кажется, вообще обойдет стороной. Действительно, вряд ли можно считать зимней дневную температуру +3-5 градусов, а ночную +1-2 градуса. Такой ожидается температура в первой половине декабря.

Осадков прогнозируется немного, в основном это будут незначительные дожди в начале первой недели и в конце второй недели. Во второй половине месяца станет холоднее, но не намного: на Донбассе и Луганщине днем +1-2 градуса, ночью от 0 до 1-градусов мороза, на Харьковщине - на 1-2 градуса температура будет ниже. А вот осадков в виде небольшого дождя с мокрым снегом станет больше, зонтики понадобятся жителям восточных областей практически ежедневно.

Очевидно, что при такой погоде не стоит ждать "зимней сказки" в новогоднюю ночь - к сожалению, не добавит радости празднованию и моросящий дождь.

Юг

Теплая и солнечная погода в декабре станет своеобразной компенсацией для одесситов, николаевцев, херсонцев за пережитые ими в конце ноября природные катаклизмы со снегопадами, морозом и ураганами. Да и жителям Днепропетровской, Запорожской областей и Крыма последнее мест года не принесет ни снега, ни морозов.

Почти весь месяц днем будет +3-5 градусов, иногда даже до +10, ночью +1-3. Лишь за неделю до Нового года станет прохладнее на 3-4 градуса, то есть ночью уже возможна температура 0 градусов, а в Запорожский области даже небольшой "минус".

В Крыму температура весь декабрь останется плюсовой, днем может быть даже +15 градусов, ночью не ниже +2. Осадков прогнозируется достаточно много, в итоге три недели будут "мокрыми", но не подряд. Более того, даже в течение одного дня может быть то дождь, то солнце, а то и налетит "заряд" мокрого снега, который быстро растает.

Нечего говорить, что Новый год здесь будет бесснежным, но в ночь с 31 декабря на 1 января будет идти дождь везде, даже в Крыму.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны: заключительный месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.

Напомним, синоптик рассказала, чем удивит начало зимы.

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