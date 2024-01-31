Эксклюзивный прогноз погоды на февраль: будет ли он действительно лютым или когда закончится зима

По информации Укргидрометцентра, в этом году февраль ожидается не таким, как обычно.

Две трети зимы позади.

В отличие от прошлогодней, теплой, или, как говорят в народе, "сиротской" зимы, когда даже сироты в благенькой одежде не мерзнут, сейчас и декабрь, и особенно январь, показали: они действительно зимние месяцы. Но к весне все ближе, солнце на небе все выше, а световой день вырос более чем на час, он теперь длиннее 9 часов.

Но день ежегодно уменьшается и увеличивается одинаково, а вот какой будет погода в грядущем феврале, выяснил ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: месяц будет необычным

По информации Укргидрометцентра, в этом году февраль ожидается не таким, как обычно. В половине областей он окажется теплее нормы, в половине областей - близким к норме. Меньше будут мерзнуть жители юга и востока, а также жители Кировоградской, Днепропетровской областей и Крыма. Здесь средняя месячная температура воздуха должна быть выше нормы на 1-1,5 градуса. В других областях температура прогнозируется близкой к норме, или от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, это на 2-3 градуса теплее, чем в январе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза, на юге Одесской области и Крыма - 23 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры - 20 градусов тепла, в юго-западных, южных областях и в Крыму местами +24 градуса, на высокогорье Карпат +11 градусов. То есть в феврале экстремальные морозы меньше на 3 градуса, чем в январе, а экстремальное тепло на 4 градуса больше, чем в январе.

Месячное количество осадков прогнозируется 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм. Это в пределах нормы и примерно на 20 мм больше, чем в январе везде, кроме Карпат. В горах снега выпадет столько же, как и в январе, а в других областях это в основном будет не чистый снег, а с дождем, а то и дождь без снега.

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в феврале маловероятны значительные морозы, которые были в январе. Однако не исключено, что из-за периодического поступления арктического воздуха, на несколько дней температура может заметно снизиться.

"В феврале происходит переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения, - отметил Анатолий Прокопенко, - На юге Одесской области, в Крыму и местами на Закарпатье это может произойти в первой декаде, в южных областях - во второй, в западных, местами в Ривненской, Житомирской и Киевской областях - в третьей декаде. В остальных областях - в начале марта. Осадки - это преимущественно мокрый снег и дождь, то есть надолго новый снег не будет задерживаться, растает".

Интересно, что, по словам Анатолия Прокопенко, переходящий (не високосный!) год лишь календарно продлевает зиму на один день и не влияет ни на количество снега, ни на температуру воздуха. Кстати, переступный год еще называют "Касьянов год", потому что именины этого святого отмечаются раз в четыре года, 29 февраля.

Зима / Фото: Pexels

Погодные сайты:

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль в Украине окажется достаточно теплым и почти без снега, но с дождями. Однако в нескольких северных и центральных областях погода весь месяц останется зимним: пасмурным, холоднымй и снежным.

Запад

Жителям западных областей в начале февраля может показаться, что они "что-то пропустили" - после января к ним придет март. И действительно: первые 7-12 дней февраля на Закарпатье, Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Хмельнитчине дневная температура будет +6-12 градусов, иногда будет моросить, пролетать небольшой мокрый снег. Ночная температура будет колебаться от 0 до 3-5 градусов тепла. Но во второй декаде февраля зима вернется, температура упадет до +2-3 градусов днем и ниже нуля ночью. Дожди с мокрым снегом усилятся, они будут идти почти ежедневно везде, кроме Буковины и Хмельницкой области, здесь осадков ожидается немного, а солнечных дней будет больше, чем в остальных областях. Такая погода продержится до марта.

Зима / Фото: pixabay.com

Север

В северных областях - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - короткое дыхание весны в первой декаде февраля будет ощутимым лишь на Волыни, Ривненщине и Житомирщине. Теплая погода с температурой +6-8 градусов днем и около нуля ночью продержится не более недели, затем здесь также похолодает, задождит и заснежит. В дальнейшем до конца месяца установится пасмурная погода с мокрым снегом и дождем и почти без колебаний температуры: днем +2-3 градуса, ночью 0-2 градуса мороза. В трех других областях весеннего тепла не будет совсем, днем здесь на весь месяц прогнозируется температура 0-2 градуса тепла, ночью 0-2 градуса мороза. А "мокрых" дней ожидается много - на один погожий день придется три дождливых и снежных.

Центр

В центре страны - это Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская области - погода в феврале будет пестрой. Месяц также начнется теплом, днем до +8-10 градусов, ночью 0+2, но в дальнейшем холодный ветер с севера уже через несколько дней вытеснит теплый воздух в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, и температура здесь снизится до +3-4 градусов, начнутся дожди с мокрым снегом. В двух других областях похолодает не так значительно, здесь ночных морозов не будет, а днем удержится температура +5-7 градусов. Дожди с мокрым снегом будут идти почти ежедневно, особенно на Днепропетровщине. Во второй половине месяца зимняя погода накроет весь регион, а осадков станет меньше. До марта будет держаться температура днем +2-3 градуса, ночью 0-2 градуса мороза.

Восток

В восточных областях - это Харьковская, Донецкая и Луганская - февраль начнется с похолодания, дневная температура +2-4 градуса, ночная около нуля, картину дополнит дождь с мокрым снегом. С 7 по 13 число потеплеет на 4-5 градусов, а осадки прекратятся. Во второй половине месяца погода на востоке страны вплоть до марта ожидается примерно такой же, как в других регионах, кроме южных. А именно: температура днем 2-3 градуса тепла, ночью 0-2 градуса мороза, иногда будут идти дожди с мокрым снегом.

Юг

А вот на юге Украины зима закончится досрочно, на месяц раньше. В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях в первой половине февраля дневная температура будет держаться +8-12 градусов, в Крыму до +15 градусов, ночная +1-3 градусов, в Крыму до +5. Вторая половина февраля будет прохладнее, но днем морозов не прогнозируется, самая низкая температура +4 градуса, ночью от 0 до +2. Осадков почти не предвидится.

Лишь в Одесской области, которая окажется под влиянием антициклона с юго-запада, весь месяц будет немного холоднее, днем не выше +8, а ночью не выше +2 градусов. Зато солнечных дней здесь будет гораздо больше, чем в остальных южных регионах - более двадцати, а дождливых дней всего два-три.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны: февраль ожидается без сильных морозов, но не очень теплым и с небольшими осадками.

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