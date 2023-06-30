Эксклюзивный прогноз погоды на июль в Украине: чего ждать всередине лета 2023 года

Отличительная черта июля – жаркая, но неустойчивая погода с грозами, шквалами, ливнями, градом. По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, нынешний июль должен быть теплее на 2-3 градуса, чем июнь.

Погода в Украине в июле 2023 будет радовать украинцев то солнцем, то дождями, прогнозируют синоптики.

Сайт ТСН.ua начинает новый проект: будем ежемесячно публиковать аналитический прогноз погоды в Украине на ближайший месяц. Мы сравнили долгосрочные расчеты Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor (бывший gismeteo) и sinoptik.

Напомним, что световой день в июле незаметно, но неуклонно укорачивается, через месяц он в Украине уменьшится примерно на час. По сравнению с 22-24 июня, когда самые длинные дни, 1 июля солнце взойдет на три минуты позже и зайдет на две минуты раньше. Кстати, разница в длине дня на крайнем севере и на крайнем юге Украины составляет при летнем солнцестоянии целых 76 минут.

В самой северной точке страны – селе Гремяч на Черниговщине – 22 июня с восхода до заката проходит 16 часов 50 минут, а в самой южной точке – мыс Сарыч в Крыму – максимальный световой день всего 15 часов 34 минуты.

Укргидрометцентр: то дождь, то солнце

Как рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, июль всегда – самый теплый месяц года, в нем почти не бывает холодных ночей, как в июне или августе. Еще одна отличительная черта июля – жаркая, но неустойчивая погода с грозами, шквалами, ливнями, градом.

"Июль этого года окажется жарким, среднемесячная температура около 25 градусов тепла, на юге и востоке Украины жара днем составит до 34-41 градуса в тени, — говорит Анатолий Прокопенко. — Комфортнее будет в горных районах, там максимальная температура не выше +24- 30 градусов, а среднемесячная составит 16-18 градусов тепла. В целом нынешний июль прогнозируется теплее, чем в прошлом году. Средняя месячная температура окажется выше нормы на 1-2 градуса Грозы, шквалы, сильные ливни отмечаются в июле на всей территории Украины, здесь исключений не бывает".

Осадков, по словам Анатолия Покопенко, в июле выпадет больше, чем в засушливом июне, но дожди пройдут неравномерно. Месячное количество осадков ожидается 42-95 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенщине местами 100-170 мм. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях это в пределах нормы, на остальной территории страны это 120-125% нормы.

Также Анатолий Прокопенко уточнил, что более детальный и более точный прогноз погоды можно сделать не более чем на пять дней.

По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, нынешний июль должен быть теплее на 2-3 градуса, чем июнь. Самая высокая температура воздуха в июле – 41 градус тепла в тени (южные и восточные регионы), самая низкая – 1 градус тепла (северо-восток Украины). На высокогорьях Карпат в июле было зафиксировано и мороз, но небольшой, минус 1 градус.

В этом году вероятность таких экстремальных температур незначительна, они ожидаются близкими к средним многолетним значениям.

Июль жидается жарким и дождливым. / Фото: pixabay.com

Погодные сайты: разгул стихии возможен

Обобщенный прогноз погодных сайтов на июль показывает, что месяц ожидается жарким и дождливым. Общей чертой для всех регионов будет жаркая погода в первой и последней неделе июля и прохладная погода в середине месяца. А вот относительно осадков – это очень по-разному.

Запад

Для жителей западных областей – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – июль ожидается самым комфортным. Даже днем температура воздуха будет нечасто превышать +29 градусов, а до +30-32 столбик термометра поднимется только на Закарпатье, да и то в последней декаде. С осадками по-разному: первая декада везде будет не только теплой, но и мокрой, с сильными внезапными ливнями. Поэтому без зонта или плаща-дождевика лучше из дома не выходить. Наиболее дождливо, молнии и гром, ожидаются на Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковской области, а вот за Карпатскими горами, на Буковине и Хмельнитчине осадки ожидаются умеренными.

Север

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская – июль также начнется с жары и гроз, но уже через пару дней грозы уйдут, а комфортные +24-26 градусов останутся. Однако ненастье вскоре вернется во все области, кроме Волынской. Особенно грозовые погодные сайты обещают ночь на Ивана Купала (7 августа), поэтому всем, кроме волынян, вряд ли удастся разжечь традиционные "купальские" очаги и попрыгать через них. Далее жителей северных областей ждет теплая, днем +26-28 градусов, но неустойчивая погода. Каждые 3-4 дня возможны кратковременные дожди. Неудивительно, что дневная температура снизится в середине месяца до 22-23 градусов. В последнюю неделю июля дождливых дней станет больше, однако и тепло вернется, местами будет до +30. Самая сухая, а значит, и самая жаркая погода прогнозируется в эти дни на Киевщине и Черниговщине.

Центр

В центре страны – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области – погода обещает быть по-настоящему июльской: жара от +25 до +30 и выше. Но если в Винницкой и Днепропетровщине прогнозируются лишь небольшие пусть и частые дожди, разве что "прибьют пыль", то в остальных областях ожидаются ливни, прогремят грозы, возможно и выпадение града. Максимальный разгул стихии интернет-синоптики обещают на 6-10 июля, однако в эти дни будет тепло, 28-30 градусов. Похолодание во всех областях до +22-23 во второй декаде окажется скорее приятным бонусом, чем доставит дискомфорт. К концу месяца жара до +30 градусов и выше снова вернется, а дождей почти не будет.

Восток

Из трех восточных областей – это Харьковская, Донецкая и Луганская – ливни с грозами в первой декаде июля пройдут только на Харьковщине. Особенно сильными они ожидаются 7-10 июля. На Донбассе и Луганщине у этих будет почти сухо и очень жарко, температура воздуха днем +32-34 градуса. Небольшое похолодание до +25-26 градусов в этих областях прогнозируется лишь с 15 по 20 июля, затем 30-градусная жара вернется и удержится вплоть до августа. Осадки будут небольшими, однако каждые 3-4 дня где-нибудь и капнет. Наиболее повезет Харьковской области, здесь в последнюю декаду будет дождь почти каждый день.

Юг

На юге Украины – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым, погода в июле будет разной. В лучшем положении окажутся Одесщина и Николаевщина, где мощное прохладное дыхание Черного моря не позволит температуре подниматься слишком высоко за +30 градусов, а с 6 по 10 июля возможны дожди с грозами. Вторая половина июля в этих двух регионах прогнозируется почти без дождей, температура 28-30 градусов тепла. Приблизительно такой же ожидается погода и в Запорожской области, однако в последнюю неделю июля в области возможны умеренные осадки, а температура не выше 26-28 градусов.

А вот в Херсонской и Крыму обещанные интернет-синоптиками в течение месяца мини-опады в виде двух капель на пиктограмме прогноза погоды, на самом деле, скорее всего, "дематериализуются", или выпадут в виде двух капель на квадратный метр. А это означает изнуряющую июльскую жару +32-34 и выше. Особенно будут страдать города и селения, удаленные от моря. Ситуацию усугубит уничтожение российскими агрессорами Каховского водохранилища.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов практически совпадают как по температуре, так и по количеству осадков. А значительных погодных катаклизмов в июле ждать не стоит.

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