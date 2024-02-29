Эксклюзивный прогноз погоды на март: когда наступит настоящая весна

Зима доживает последние часы, а украинцам уже не терпится узнать, какой будет весна - календарной или ранней, то есть придет ли настоящее тепло уже в марте. Тем временем солнце поднимается все выше, день становится длиннее, и через три недели наступит весеннее равноденствие, день и ночь будут одинаковыми, в дальнейшем день станет больше ночи. В равноденствие солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, считается, что в этот день наступает астрономическая весна. Весеннее равноденствие в нынешнем году приходится на 20 марта.

Какая погода ждет нас в первый весенний месяц, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: месяц без тепла, с ветрами и грозами

По информации Укргидрометцентра, нынешний март не будет ни холодным, ни теплым, то есть ранней весны, которую "прогнозировал" мохнатый "синоптик" байбак Тимка, не стоит ожидать. Сильных морозов не прогнозируется, однако и одевать легкую одежду рановато.

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в марте среднесуточная температура переходит через +5 градусов в сторону повышения, но переход происходит постепенно. В большинстве областей это третья декада, на юге - вторая, а на севере - конец марта, или даже начало апреля.

"Март считается первым весенним месяцем, но часто погода в нем напоминает зимнюю, бывали случаи аномальных как для марта 20-градусных морозов, - отметил Анатолий Прокопенко, - Возможно и выпадение сильного снега (действительно, вспомним суперснег в Киеве 22 марта 2013 года, когда за сутки насыпало полметра снега - Авт.) Также март характерен сильными ветрами и первыми весенними грозами. Уже можно сказать, что повышение температуры началось в этом году раньше, чем обычно".

Итак, нынешний март обещает быть не самым плохим. Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-7 градусов тепла, это на 4-5 градусов теплее, чем в феврале и выше нормы на 1-2 градуса. По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 37 градусов мороза, на Закарпатье и юге - 27 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры - 29 градусов тепла, на высокогорье Карпат +14 градусов.

Месячное количество осадков прогнозируется 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм. Это в пределах нормы и примерно столько же, как в феврале.

Март / Фото: УНИАН

Погодные сайты: Не зима и не весна

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что март в Украине окажется месяцем без значительных колебаний температуры, достаточно облачным и с регулярными, хотя и не сильными дождями.

Запад

Теплее всего будет на Закарпатье. Весь месяц днем выше +10 градусов а иногда и более +15, ночью +5-6 градусов. Также закарпатцев ждут много солнечных дней и мало дождливых. Но эта область - исключение: на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Хмельнитчине март порадует разве что стабильной температурой: 8-10 градусов тепла днем и 3-5 тепла ночью. Хотя 6-9 марта возможны даже ночные морозы до -3 градусов. С 10 по 13-е погода ухудшится, пройдут дожди даже с мокрым снегом. Впрочем, температура останется высокой, до +8 градусов, поэтому снег быстро растает. После недельного прояснения дожди снова накроют регион: всю третью декаду вплоть до апреля придется иметь при себе зонтик или плащ, чтобы не намокнуть. Наиболее пострадают от дождей ивано-франковцы и тернопольцы, наименее - буковинцы.

Север

В северных областях - это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - зима попытается напомнить о себе после недели теплой и солнечной погоды. Зимний "реванш" окажется успешным только на Черниговщине, Киевщине и Сумщине. А волыняне, ровенчане и житомирцы почувствуют на 3-5 дней лишь небольшое снижение температуры: с +8-10 градусов до +3-5 днем и около нуля ночью. В трех других областях днем похолодает до 0-2 градусов тепла, на Сумщине даже до 2-3 градусов мороза. А ночью может быть даже минус 4-5 градусов. Однако погожие солнечные дни помогут легче пережить последнее дыхание зимы.

В дальнейшем температура повысится и выровняется во всех областях и составит +6-10 градусов днем и +3-5 ночью. Только на Сумщине будет холоднее на несколько градусов. Дожди будут досаждать почти всю вторую половину марта, но по-разному. В Волынской, Ривненской и Житомирской областях будет только брызгать через два дня на третий, а в Черниговской и Киевской будет лить с неба всю последнюю неделю месяца. Наконец Сумская область окажется под сильным дождем с мокрым снегом 15-17 числа и под небольшими дождиками с 25 по 31 марта.

Весна в Украине / Фото: УНИАН

Центр

В центральных областях погода будет заметно отличаться. Расположенные западнее всего Винницкая и восточнее всего Днепропетровская области почувствуют настоящую весну уже с первых дней марта: целую неделю днем будет держаться температура +9-12 градусов, ночью +2-4, об осадках можно забыть. Впоследствии немного похолодает, задождит и во второй половине месяца тепло вернется. Однако теплый циклон принесет с собой ливни, которые будут доминировать до конца марта.

А вот жители Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей тепла не дождутся, в начале марта будет солнечно, но прохладно, днем не выше +7, а ночью даже заморозки до -4 градусов. В дальнейшем еще хуже: солнце спрячется надолго, холода останутся, к ним добавятся дожди с мокрым снегом. Окончательно потеплеет до +10 днем и +5 ночью лишь во второй декаде. Но мощный и продолжительный грозовой фронт превратит здешние черноземы в непролазную грязь.

Восток

В восточных областях - это Харьковская, Донецкая и Луганская - природа устроит температурные качели: сначала 5-7 дней теплой и сухой погоды, днем +7-9 градусов ночью +3-4, потом неделю холодной. На Харьковщине даже днем может быть 1-2 градуса мороза, а на Луганщине - 5-6 градусов мороза ночью. Местами возможен дождь с мокрым снегом. Во второй половине марта дожди почти прекратятся, а дневная температура повысится до +8-10 градусов.

Юг

Как ни странно, но март не принесет настоящей весны даже на юг Украины - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. Если зима здесь закончилась в начале февраля, то весна, похоже, начнется только в начале апреля. Ведь температура в марте +10-12 градусов днем и +4-6 градусов ночью - это для юга маловато. Зато сильных и умеренных дождей ожидается немало: неделя между десятым и семнадцатым марта и неделя после 25-го марта. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль, не говоря уже об областях.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов достаточно близки: весна будет приходить медленно, постепенно и настоящего тепла в марте вряд ли дождемся.

Напомним, когда в 2024 году придет весна, какой будет погода и будут ли ее перепады.

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