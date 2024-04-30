Эксклюзивный прогноз погоды на май: возможны ли еще заморозки и какой будет погода на Пасху

Завершающий месяц весны вот-вот наступит, и уже можно точно сказать, что о длительных холодах украинцы забудут вплоть до осени. Ведь синоптики Укргидрометцентра уверяют: за более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений май никогда не был холоднее апреля. Хотя бывали случаи, когда май оказывался теплее, чем июнь. Обычно в мае наступает метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха переходит через +15 градусов в сторону повышения.

Однако народные приметы говорят: если Пасха поздняя, то и настоящее тепло поздно наступает. В этом году праздник Воскресения Христова у православных христиан приходится на 5 мая, позже не бывает.

Какая погода на самом деле ждет нас в мае, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Потеплеет быстро, заморозки маловероятны

Украинский гидрометцентр сообщает, что грядущий май окажется среднестатистическим, но теплее, чем прошлогодний. Метеорологическое лето наступит во второй декаде, на Закарпатье и юге страны - в первой декаде, средняя месячная температура воздуха превысит норму на 1-1,5 градуса. В среднем по стране это 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-14 градусов тепла, то есть на 5-8 градусов теплее, чем в апреле.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в мае составляет 6 градусов мороза, в Сумской области и в горах - 10 градусов мороза, в южной части Украины - 1 градус тепла. Абсолютный максимум температуры - 37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму - 39 градусов тепла, на высокогорье Карпат +29 градусов.

Если сравнить с апрелем, то в апреле самые большие морозы достигали 22 градусов, а в самый жаркий день было не выше +33 градуса.

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, синоптики не прогнозируют в нынешнем мае экстремальных температур воздуха. Прежде всего это касается заморозков, которые могут уничтожить будущий урожай фруктов и овощей.

"Надеемся, что метеорологическое лето в этом году наступит вовремя, - говорит Анатолий Прокопенко, - Внезапные снижения температуры до минусовых значений всегда сложно предсказать, но можно прогнозировать, что в первой декаде мая заморозки маловероятны. Пока математические модели метрологических служб Украины и других стран не показывают их и в дальнейшем. Хотя отмечу: из-за внезапных антициклонов с севера, когда ночью небо без облаков, заморозки были зафиксированы даже после 20 мая".

Месячное количество осадков в мае прогнозируется 35-76 мм, на Прикарпатье и Закарпатье 88-138 мм. Это в пределах нормы и примерно на треть больше, чем выпало в апреле. То есть последний месяц весны ожидается более теплым, но и более дождливым, чем предыдущий.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Прогноз погоды в Украине в мае / Фото: Pexels

Погодные сайты: От купальников до зонтов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что май в Украине ожидается в целом дождливым и не жарким. По регионам погода окажется разной: например, на западе страны будет дождливо во второй половине месяца, на востоке - в первой, а на юге осадков будет немного.

Запад

На западе страны - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области май начнется по-летнему. Безоблачное небо, температура днем +20-23 градуса в тени, то есть уже можно будет загорать. Ночью - не ниже +5 градусов. Но в дальнейшем капризный май покажет свой характер: с 5 числа на Закарпатье, а с 7-8-го в других областях начнутся дожди, которые окончательно прекратятся только через 18-20 дней. Будут они частыми, хотя и незначительными, однако зонтики лучше постоянно иметь при себе. Только в Хмельницкой области в начале третьей декады прогнозируются четыре дня сильных дождей. Холодов интернет-синоптики не обещают: днем +15-17 градусов, ночью +8-10. Только с 25 мая погода улучшится: небо снова станет безоблачным, а дневная температура поднимется до +20-22 градусов.

На Пасху, 5 мая, в регионе ожидается такая погода: Закарпатье - ливни с грозами, в других областях, кроме Хмельницкой области - безоблачно, тепло, в Хмельницкой области - переменная облачность.

Север

В северные области - это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - теплая солнечная погода придет надолго, с конца апреля и почти до конца первой декады мая. То есть Пасху православные смогут с комфортом праздновать даже на природе. Жарко в эти дни не будет, днем не выше +22 градусов, ночью от +5 до +10 тепла. Непогода начнется с 8 мая на Волыни, Ровенщине и Сумщине и с 10 мая в трех других областях. Впрочем, дождливых дней на севере страны ожидается меньше, чем на западе, а с 12 по 19 мая местами будут случаться дни без осадков. Температура воздуха будет держаться +16-20 градусов днем и +8-12 ночью. Осадки прекратятся с 25-26 мая, на Сумщине - с 27 мая. Но с 21-го по 25-е вода с неба сильно будет заливать Житомирскую, Черниговскую и Киевскую области. Теплеть в регионе будет постепенно, даже ближе к лету дневная температура не будет выше +22 градусов.

Центр

В центральных областях - это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - погода окажется пестрой. Если винничане будут наслаждаться солнцем и теплом с конца апреля до 8 мая, и лишь после этого в области задождит и похолодает днем от +20-21 градуса до +15-18, то черкасцы, полтавчане, кировоградцы и днепряне 1-2 мая попадут под сильные ливни. В дальнейшем погода улучшится, но ненадолго, с 8-10-го и по 22-26 мая с неба периодически то будет капать, то лить. Быстрее всего непогода оставит Полтавскую и Днепропетровскую области - здесь уже с 20 мая небо прояснится, а температура повысится до +22-24 градусов и до +12-16 ночью и удержится вплоть до лета. А Черкасскую, Винницкую и Кировоградскую области доки время от времени будут мочить вплоть до 25-26 мая.

На Пасху, всех, кроме жителей Днепропетровщины, ждет комфортная погода: переменная облачность без осадков, температура +19-20 градусов. А вот днепрян может смочить небольшой дождик.

Восток

На востоке страны - это Харьковская, Донецкая и Луганская области - май начнется дождями. Они пройдут 1-3 мая, а 2 мая на Харьковщине прогнозируются ливни. Температура воздуха в эти дни будет держаться +18-20 днем и +10-12 ночью. В дальнейшем погода улучшится, но не очень, если говорить об осадках. Более двух недель будет "то дождь, то солнце", а температура не поднимется днем выше +22 градусов. Дожди прекратятся с 17-18 мая, а самым теплым и сухим май окажется на Луганщине, здесь в последней декаде днем будет выше около +25 градусов, безоблачно. В Донецкой области после 20 мая потеплеет до +23-24, в Харьковской будет прохладнее всего, не выше +22 градусов.

На Пасху везде прогнозируется +19-20 градусов, возможен незначительный дождь.

Юг

Жители юга Украины - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым - наконец почувствуют, что географически они живут ближе к экватору, чем остальные украинцы. Ведь "никакая" зима у них на два месяца сменилась "никакой" весной - было прохладно и довольно пасмурно как для юга. Май наверстает упущенное. Хотя, 1 мая окажется с сюпризом: сильные ливни, которые накроют регион, образно говоря, смоют всю грязь, накопившуюся за предыдущие месяцы и не дадут возможности любителям "праздника труда и шашлыка" отметить его на природе.

В дальнейшем погода прогнозируется почти летней, хотя и не жаркой. Температура весь месяц будет держаться 20-23 градуса, а ближе к июню повысится до 24-25 градусов тепла днем и до +15-17 ночью. Возможную жару будут уменьшать небольшие дождики, которые пройдут в середине месяца и ненадолго принесут с собой похолодание до +19-20 градусов. На удивление прохладно, по данным интернет-синоптиков, будет в Крыму, хотя он расположен южнее всего. Почти вся вторая декада ожидается дождливой, с дневными температурами ниже +20 градусов и ночными +11-13. Лишь в третьей декаде здесь потеплеет до +24 и выше.

На Пасху везде сохранится теплая облачная погода, на Херсонщине даже местами будет дождливо, но не очень.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов близки: месяц теплый, без заморозков, но много дней с осадками.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в мае может быть в пределах нормы только на 1-2 градуса выше. Это средняя в месяц температура, на Западе Украины, в южных и юго-восточных областях.

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