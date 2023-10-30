Эксклюзивный прогноз погоды на ноябрь: синоптики рассказали, когда придут морозы и выпадет снег

Нынешний ноябрь прогнозируется холодным, но более сухим, чем обычно. Впрочем, ближе к декабрю в Украине снова станет теплее.

Ноябрь для многих украинцев – самый неприятный месяц года: уже не осень, еще не зима, погода пасмурная, дождь – не дождь и снег – не снег, под ногами – то каток, то грязь. С каждым днем солнце встает все позже, а садится все раньше, да и то его почти не видно из-за туч. С востока до заката светила уже проходит менее 10 часов в сутки.

Какая будет погода на каждый день в ноябре, выяснили ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: зимы не ждем

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко,среднемесячная температура в ноябре будет близка к климатической норме, в отличие от сентября и октября – тогда на 1,5-2 градуса выше нормы. Средняя месячная температура в ноябре предполагается 2-7 градусов тепла, это на 6-10 градусов холоднее, чем в октябре.

Анатолий Прокопенко уточнил, что ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, наступает время предзимья. Оно начинается после устойчивого перехода средней дневной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

"Обычно на большей части территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на юге – во второй декаде, в северо-восточных областях – в конце октября, – говорит Анатолий Прокопенко. – Но в этом году даже на севере страны переход через +5 градусов Температура будет снижаться постепенно резких переходов от тепла к холоду не ожидаем Во второй половине месяца возможны небольшие морозы из-за поступления холодного воздуха с севера . очень незначителен, как говорится, пролет отдельных снежинок, не более.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах – 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области – 13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

Месячное количество осадков в ноябре ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, в северо-восточных областях 28-32 мм, что меньше нормы.

То есть нынешний ноябрь прогнозируется холодным, но более сухим, чем обычно.

Погодные сайты: будет месяц контрастов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь в Украине можно смело назвать месяцем контрастов. Во всех областях первая его половина ожидается теплой и без существенных осадков, а вторая половина наоборот – холодной, с дождями, снегом, морозами и так далее. Однако не вся – ближе к декабрю немного потеплеет.

Запад

Для жителей западных областей – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – месяц начнется с сильных ливней. Поэтому 1-2 ноября из дома лучше не выходить без зонта и водонепроницаемой обуви. Однако целых две недели будет тепло: днем +13-17 градусов, ночью +7-10. Дожди скоро прекратятся везде, кроме Закарпатья, где они будут поливать почти всю первую декаду. Но уже с 14-15 числа резко похолодает до -5 градусов днем и 12-15 градусов мороза ночью. Такая температура продержится больше недели и будет сопровождаться почти ежедневными дождями с мокрым снегом. С 23-25 ноября снегопады усилятся, но постепенно будет теплеть: дневная температура повысится до -2-4 градусов, а в Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине даже до нуля. Такая погода будет держаться до начала декабря.

Север

В северные области – это Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Сумская – также 1-2 ноября приедут дожди, однако чем дальше восточнее, тем они ожидаются меньше. Сильно будет дождь почти две недели только на Волыни и Ровенщине, в других областях это скорее будет не дождь, а морось, а сумчане вообще смогут обойтись без зонтов. Будет достаточно тепло, днем +10-14 градусов, ночью +6-8, но пасмурно. Морозы до -5 градусов днем и -15 ночью придут 13-14 ноября и задержатся в неделю. Затем потеплеет, пойдет дождь с мокрым снегом, а 23-25-го возможен даже настоящий снег, который на несколько дней укроет землю. Впрочем, через несколько дней потеплеет, а дневная температура повысится до -2-3 градусов. Также ожидается мокрый снег.

Центр

В центре страны – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области – месяц также начнется с дождей, и выпадет их гораздо меньше, чем на западе и севере. Меньше всего влаги, как и тепла, перепадет в первые две недели ноября черкащанам и полтавчанам. Здесь дневная температура не превысит +12 градусов, ночная +6. В других трех областях днем ожидается до +15, ночью до +9. Морозы до -10 градусов со снегом придут в центр страны также с 14-15 числа и задержатся вплоть до 27-го. Больше всего повезет полтавчанам: здесь с 18 по 21 ноября прогнозируются ночные морозы до -20 градусов. А 22-25 ноября повалит снег. До -10-12, но без значительных снегов ожидается на Днепропетровщине. К концу месяца потеплеет до 1-3 градусов мороза днем и периодически выпадать снег до декабря.

Восток

Восточные области окажутся в ноябре самыми сухими и холодными. На Харьковщине, Донбассе, Луганщине в первой половине месяца осадков почти не будет, а дневная температура +15-17 градусов продержится всего несколько первых дней ноября, в дальнейшем не выше +12, а в основном +8-10. С 14-15 числа температура снизится днем до +1 градуса и ниже, местами ночью до -15 градусов, в Луганской области даже до -20, а с неба посыплется снег. Луганская и Донецкая области окажутся и наиболее заснеженными: с 14 по 30 ноября всего шесть дней прогнозируются без снега.

Юг

В трех южных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской, а также в Крыму полмесяца будет солнечно и тепло: днем 18-20 градусов, ночью 8-12 и практически без осадков. В Запорожской области прохладно станет уже с 4 ноября, днем не выше 10, ночью +3-5 градусов. Эта область будет наиболее страдать и от морозов: 21 ноября возможен снег, в 22 — ночной мороз до -20 градусов. В других областях, куда ненастье также придет 14-15 ноября, могут быть ночные морозы до -14 градусов, днем -3-5 градусов. Но хуже всего, что почти каждый день до конца месяца прогнозируется снег, сильный снег или дождь с мокрым снегом. Ближе к декабрю температура днем повысится до 1-3 градусов мороза, ночью до -5-7. Лишь в Крыму даже ночью весь месяц ожидается "плюс", дожди через день-два и никакого мокрого снега.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов заметно отличаются: интернет-синоптики обещают украинцам более экстремальные погодные условия, чем специалисты службы погоды.

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