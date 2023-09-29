Эксклюзивный прогноз погоды на октябрь в Украине: когда ждать снега и заморозков

Осень все больше вступает в свои права: день стал в полтора раза короче, чем был в июне, когда он максимальный, теперь солнце светит меньше половины суток, и то его не всегда видно за облаками. Пока держится теплая и сухая погода, но в любой момент температура может снизиться и пойдут дожди.

Какая ожидается погода в октябре этого года, выяснил сайт ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik .

Укргидрометцентр: Отопительный сезон начнется позже

По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра средняя месячная температура в октябре предполагается 7-13 градусов тепла, в Карпатах +4-5 градусов. Это на 1-1,5 градуса выше нормы и на 7-8 градусов ниже, чем в сентябре.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в октябре составляет 17 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 23 градуса мороза, на юге Крыма 0-3 градуса мороза. Абсолютный максимум температуры составляет 34 градуса тепла, в Крыму +35, в горных районах +21. Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Как сообщил нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, теперь в октябре теплее, чем 30 лет назад.

"Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже 8 градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей декаде месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября. Только в Черниговской, Житомирской, Сумской областях отопительный сезон по-прежнему начинается в середине второй декады октября", — говорит Анатолий Прокопенко.

По словам синоптика, первая половина октября ожидается не только теплой, но и сухой, основное количество осадков в виде дождя выпадет после 15 числа. Заморозки возможны в северных областях и только к концу месяца. А вот снега в октябре не ждем, вероятность его выпадения есть только в Карпатах.

После снегопада вернется "бабье лето"

Обобщенный прогноз погодных сайтов обещает нам совсем другую, гораздо более суровую погоду в октябре, чем рассчитали специалисты Укргидрометцентра. После двух недель тепла в Украину придет мощный циклон с севера. Он принесет резкое понижение температуры вплоть до заморозков, мокрого снега, а в некоторых северных областях даже настоящий снегопад. Но вскоре ненастье уйдет, и вернется бабье лето, которое продлится до ноября.

Прогноз погоды в Украине на октябрь / Фото: ТСН

Запад

В первой половине октября в западных областях – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – будет продолжаться золотая осень. Месяц начнется небольшим дождем везде, кроме Закарпатья, однако в последствии будет сухо, днем переменная облачность, температура до +25 градусов, ночью +8-12. Осень резко напомнит о себе с 13-14 октября: температура сразу упадет до +2-5 градусов днем, а ночью даже до нуля и ниже. Будет дождь всю неделю, а на Буковине и Хмельнитчине возможен дождь с мокрым снегом. Даже Карпатские горы не спасут жителей Закарпатья от циклона, здесь дневная температура также снизится до +8-10 градусов, только дожди ожидаются незначительными. Ненастье покинет западный регион после 25 октября, и к ноябрю наступит короткое бабье лето. Будет солнечно, но дневная температура уже не превысит +15 градусов, хотя и ночных заморозков ожидать не стоит.

Север

После двух недель сухой, теплой и малооблачной погоды с дневными температурами +20-24 градуса, север регионы – это Волынь, Ровенщина, Житомирщина, а также Черниговская, Киевская и Сумская области – первими встретят удар циклона. Его ждут 13-14 октября. Температура быстро снизится до +2-4 градусов днем и ниже нуля ночью. Больше всего будут страдать Киевщина и Житомирщина: здесь 19-20 октября прогнозируется снегопад, ночью два-три градуса мороза, днем около нуля, гололедица. Короче, привет, "день травматолога" для пешеходов и "день жестянщика" для водителей. Черниговщину в эти дни ожидает такая же температура, но без снегопада, только дождь с мокрым снегом. А вот расположенные западнее Ровенщины и Волыни обойдутся "легким испугом": пусть и будет дождь более недели, но температура будет +5 и выше, без заморозков и снега. Подобная погода ожидается и в Сумской области. Погодные условия станут лучше после 25 октября.

К сожалению, полноценное бабье лето посетит с 25 по 31 октября только жителей Волынской и Ровенской областей: днем солнечно, +15-16. В остальных областях будет облачиться и будет прохладнее на 2-3 градуса. К сумчанам лето придет на два дня – 30 и 31 октября, и то туч там будет больше, чем солнца, а температура днем не превысит +12 градусов.

Центр

В центре страны – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области – только в Винницкой области прогнозируется две недели теплой и солнечной погоды с дневными температурами до +25 градусов. В остальных областях будет холоднее на 3-5 градусов. В Черкасской области почти без осадков, в других регионах пройдут местами пройдут небольшие дожди, 10-11 октября даже с грозами. До центра страны циклон дойдет 15-16 октября уже ослабленным, снега почти не будет, только ливни. Похолодание до +1-3 градусов днем и около нуля ночью окажется кратковременным, с 18 по 21 октября. Бабье лето вернется 25 октября и продлится до конца месяца.

Восток

В трех восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – погода в первой половине октября также ожидается теплой, до +22-24 градусов днем, но более пасмурной. Будет дождаться здесь уже с 9-10 числа, в Луганской области 11-12 октября даже обещают грозы. Циклон с севера принесет не только похолодание, но и сильные осадки, возможен мокрый снег. Температура снизится 15 октября до +5 градусов днем, и скоро упадет до нуля-двух градусов мороза. Харьковчане будут мерзнуть и мокнуть больше недели, вплоть до 25 октября. Однако полноценного бабьего лета здесь нельзя ожидать: оно приедет на два дня, 30 и 31 числа. В двух других областях температура повысится до +13-14 градусов, а погода улучшится уже через четыре дня, с 21 октября.

Юг

В южном регионе – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – октябрь ожидается самым теплым. Начнется месяц с +26-28 градусов днем и +15-17 ночью, в дальнейшем "печка будет постепенно остывать", дневная температура к 15 октября снизится до +17-19 градусов, ночная до +10-12. Все области, кроме Запорожской, почти не ощутят холодного дыхания циклона, да и в Запорожской дневная температура упадет до +3-5 градусов всего на четыре дня, с 16 по 19 октября. В дальнейшем в регион вернется бабье лето с дневными температурами +15-17 градусов, которое продлится до конца октября. В Крыму бабье лето с постепенным снижением температуры от +25 до +17 градусов будет держаться весь месяц, однако октябрь здесь окажется дождливым: с кратковременными осадками в первой и второй декаде почти через день.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов заметно разнятся: интернет-синоптики обещают украинцам более экстремальные погодные условия, чем специалисты службы погоды.

Напомним, синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь.

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